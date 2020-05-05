Son dakika: Rusya'da Covid-19 salgınında vaka sayısı artıyor
Son dakika haberine göre Rusya'da Covid-19 yeni vaka sayısında son 24 saatte 10 bin 201 artış yaşandı. Öte yandan dünya genelinde virüs nedeniyle 252 bin 444 kişi hayatını kaybetti.
Rusya'da salgında son 24 saatte yeni vaka sayısında 10 bin 201 artış yaşandı, toplam Covid-19 vaka sayısı 155 bin 370 oldu.
Son 24 saatte 95 can kaybı ile ülke genelinde toplam can kaybı da bin 451'e yükseldi.
DÜNYA GENELİNDE SON DURUM
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 647 bini aştı.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle 252 bin 444 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 1 milyon 200 bin 680 kişi de iyileşti.
Dünya genelinde virüsün bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 647 bin 615 yükseldi.
EN AĞIR BİLANÇO ABD'DE
ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 212 bin 955 kişide Kovid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 69 bin 925 kişi yaşamını yitirdi.
VAKA SAYISI 10 BİNİ AŞAN ÜLKELER
Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 10 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:
"İspanya (248 bin 301), İtalya (211 bin 938), İngiltere (190 bin 584), Fransa (169 bin 462), Almanya (166 bin 152), Rusya (145 bin 268), Türkiye (127 bin 659), Brezilya (108 bin 620), İran (98 bin 647), Çin (82 bin 881), Kanada (60 bin 772), Belçika (50 bin 267), Peru (47 bin 372), Hindistan (46 bin 476), Hollanda (40 bin 770), Ekvador (31 bin 881), İsviçre (29 bin 981), Suudi Arabistan (28 bin 656), Portekiz (25 bin 524), Meksika (24 bin 905), İsveç (22 bin 721), İrlanda (21 bin 772), Pakistan (21 bin 501), Şili (20 bin 643), Singapur (19 bin 410), Belarus (17 bin 489), İsrail (16 bin 246), Katar (16 bin 191), Japonya (15 bin 790), Avusturya (15 bin 621), Birleşik Arap Emirlikleri (14 bin 730), Polonya (14 bin 6), Romanya (13 bin 512), Ukrayna (12 bin 697), Endonezya (11 bin 587), Güney Kore (10 bin 804) ve Bangladeş (10 bin 143)."
Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:
"İtalya 29 bin 79, İngiltere 28 bin 734, İspanya 25 bin 428, Fransa 25 bin 201, Belçika 7 bin 924, Brezilya 7 bin 367, Almanya 6 bin 993, İran 6 bin 277, Hollanda 5 bin 82, Çin 4 bin 633, Kanada 3 bin 854, Türkiye 3 bin 461, İsveç 2 bin 769, Meksika 2 bin 271, İsviçre 1784, Hindistan 1571, Ekvador 1569, Rusya 1356, Peru 1344, İrlanda 1319, Portekiz 1063, Endonezya 864, Romanya 818, Polonya 698, Avusturya 600, Japonya 549, Pakistan 486, Ukrayna 316, Güney Kore 254, Şili 270, İsrail 235, Suudi Arabistan 191, Bangladeş 182, Birleşik Arap Emirlikleri 137, Belarus 103, Singapur 18, Katar 12."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- "İkinci dalgaya hazırlanıyoruz"
- Corona virüs ikinci kez bulaşır mı?
- Dünya Türkiye'yi alkışlıyor!
- Kabus sürüyor! Ölü sayısı 252 bin 429’a yükseldi
- İyileşenlerin sayısı 1 milyon 200 bini geçti!
- AB Komisyonu Başkanı Başkan Erdoğan'a teşekkür etti
- Avrupa'daki ölüm rakamları gerçek değil!
- Bulgaristan’da vaka sayısı 1689’a yükseldi
- Libya ordusundan stratejik bölgeye operasyon
- Almanya'da camiler ibadete açılıyor!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 5 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta salı günü indirimleri sürprizlerle dolu! Güncel liste....
- Son dakika: 31 ilde giriş-çıkış yasağı kalktı mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor?
- LGS tarihi son durum nedir? LGS sınav tarihi ertelendi mi? 2020 lise sınavı ne zaman yapılacak?
- YKS tarihi son dakika değişti mi? 2020 YKS sınavı öne mi çekildi? Üniversite sınavı ne zaman yapılacak?
- Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün? 2020 Ramazan Bayramı tatilinde sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Son dakika: Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? Kafeler ne zaman çalışmaya başlayacak?
- Halkbank destek kredi başvurusu nasıl yapılır? 6 ay ödemesiz 10.000 TL kredi başvuru sonuçları sorgulama ekranı
- Ziraat Bankası destek kredisi sonuçları sorgulama! 10.000 TL 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır?
- Son dakika: 19 Mayıs'ta ve bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 9 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Kısa çalışma ödeneği yattı mı? Ödemeler nereden, nasıl alınacak? İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?
- Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta sonu 65 yaş üstü dışarı çıkabilecek mi?
- 1000 TL pandemi başvuru sonucu açıklandı mı? 3. faz sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak?