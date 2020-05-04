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Son dakika: Yunanistan’da normalleşme süreci başladı! Halk 42 gün sonra sokağa çıkıyor
Son dakika haberine göre; Yunanistan'da normalleşme süreci bugün resmen başladı. Ülkede sokağa çıkma yasağı 42 gün sonra kaldırılırken, bazı dükkanlar yeniden açıldı. Metro ve sokaklarda hareketliliğin yaşandığı Yunanistan'dan fotoğraflar servis edildi.
Giriş Tarihi: 04.05.2020 11:04Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 12:13