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Haberler Galeri Son dakika: Yunanistan’da normalleşme süreci başladı! Halk 42 gün sonra sokağa çıkıyor

Son dakika: Yunanistan’da normalleşme süreci başladı! Halk 42 gün sonra sokağa çıkıyor

Son dakika haberine göre; Yunanistan'da normalleşme süreci bugün resmen başladı. Ülkede sokağa çıkma yasağı 42 gün sonra kaldırılırken, bazı dükkanlar yeniden açıldı. Metro ve sokaklarda hareketliliğin yaşandığı Yunanistan'dan fotoğraflar servis edildi.

Giriş Tarihi: 04.05.2020 11:04 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 12:13
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Son dakika: Yunanistan’da normalleşme süreci başladı! Halk 42 gün sonra sokağa çıkıyor

Yunanistan'da korona virüs salgını nedeniyle alınan sıkı tedbirler gevşetilerek hayatın normalleşmesi için ilk adım atıldı. Yunanistan'da yaşayanlar 42 gün sonra bugün yeniden sokağa çıkabilecek.

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Son dakika: Yunanistan’da normalleşme süreci başladı! Halk 42 gün sonra sokağa çıkıyor

Ülkedeki berberler, kuaförler, spor malzemesi satan dükkanlar, kitapçılar, çiçekçiler ve güzellik salonları da bugün açılıyor.

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Son dakika: Yunanistan’da normalleşme süreci başladı! Halk 42 gün sonra sokağa çıkıyor

Kamu sektöründe kısıtlamaların devam edeceği Yunanistan'da bu hafta işe gidenlerin sayıları artacak.

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Son dakika: Yunanistan’da normalleşme süreci başladı! Halk 42 gün sonra sokağa çıkıyor

Metro ve otobüs seferleri arttırılırken, toplu taşıtlarda maske takmak zorunlu olacak.

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Son dakika: Yunanistan’da normalleşme süreci başladı! Halk 42 gün sonra sokağa çıkıyor

Yunanistan hükümetinin Mayıs sonuna kadar kademeli olarak tedbirleri gevşetmesi, tüm dükkanların 11 Mayıs'tan sonra açılması, 1 Haziran'da ise restoran ve kafelerin açılması bekleniyor.