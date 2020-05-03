03 Mayıs 2020, Pazar
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ABD'den Türkiye'ye Kovid-19 teşekkürü

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, tıbbi malzeme yardımı nedeniyle 'ye teşekkür etti. Pompeo, "NATO müttefikimiz Türkiye'ye minnettarız, bunu birlikte atlatacağız, daha güçlü çıkacağız. Türkiye'nin desteği dünya çapında virüsle savaşan ABD şirketlerine yardımcı oluyor" dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.05.2020 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020
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ABD'DEN TÜRKİYE'YE KOVİD-19 TEŞEKKÜRÜ
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ABD Türkiye'nin yardımını konuşuyor: Virüs dayanışma getirdi ABD TÜRKİYE'NİN YARDIMINI KONUŞUYOR: VİRÜS DAYANIŞMA GETİRDİ
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’dan Türkiye’ye 'yardım' teşekkürü ABD DIŞİŞLERİ BAKANI MİKE POMPEO’DAN TÜRKİYE’YE 'YARDIM' TEŞEKKÜRÜ

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