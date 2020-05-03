Kuzey Kore'den gerginlik yaratan adım!
Kuzey Kore Lideri Kim Joung Un' un 3 hafta aradan sonra bir fabrika açılışında görülmesinin ardından ilk gerginlik yaşandı. Kuzey Kore'den Güney Kore sınırına sabaha karşı ateş açıldığı öğrenildi.
Kuzey Kore ve Güney Kore sınırında tarafların birbirine karşılıklı ateş açtığı bildirildi.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, sabah yerel saatle 07.41'de Kuzey Kore tarafından Güney Kore sınırındaki bir askeri karakola birkaç el ateş edildiği kaydedildi.
Kısa süre sonra Güney Kore askerlerinin karşı tarafa iki el ateş açarak Kuzey Kore'ye misilleme yaptığı belirtilen açıklamada, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmediği bilgisi verildi.
Askeri yetkililer, Kuzey Kore'nin hangi sebeple Güney Kore'ye ateş açtığını bilmediklerini ve olayın sebeplerinin araştırıldığını açıkladı.
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