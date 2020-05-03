03 Mayıs 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Kuzey Kore'den gerginlik yaratan adım!

Kuzey Kore'den gerginlik yaratan adım!

Lideri Kim ' un 3 hafta aradan sonra bir fabrika açılışında görülmesinin ardından ilk gerginlik yaşandı. Kuzey Kore'den sınırına sabaha karşı ateş açıldığı öğrenildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.05.2020 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020
ABONE OL
KUZEY KORE'DEN GERGİNLİK YARATAN ADIM!

ve sınırında tarafların birbirine karşılıklı ateş açtığı bildirildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, sabah yerel saatle 07.41'de Kuzey Kore tarafından Güney Kore sınırındaki bir askeri karakola birkaç el ateş edildiği kaydedildi.

Kısa süre sonra Güney Kore askerlerinin karşı tarafa iki el ateş açarak Kuzey Kore'ye misilleme yaptığı belirtilen açıklamada, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmediği bilgisi verildi.

Askeri yetkililer, Kuzey Kore'nin hangi sebeple Güney Kore'ye ateş açtığını bilmediklerini ve olayın sebeplerinin araştırıldığını açıkladı.

Kim Jong Un ortaya çıktı! Trump'tan ilk yorum geldi! KİM JONG UN ORTAYA ÇIKTI! TRUMP'TAN İLK YORUM GELDİ!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA