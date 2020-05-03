03 Mayıs 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İsrail'de binlerce kişi koronavirüs kısıtlamalarına karşı protesto düzenledi

İsrail'de binlerce kişi koronavirüs kısıtlamalarına karşı protesto düzenledi

Binlerce İsrailli, Kudüs, , Bir'us Seb'a ve Kefr Kasım kentlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan kısıtlamaları protesto etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.05.2020
ABONE OL
BİNLERCE KİŞİ TEDBİRLERİ PROTESTO ETTİ!

Binlerce İsrailli, Kudüs, , Bir'us Seb'a ve Kefr Kasım kentlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan kısıtlamaları protesto etti.

Yediot Aharonot gazetesi internet sitesinden verilen bilgiye göre, sosyal mesafe kuralına uygun hareket eden göstericiler, ülkede ekonomik krizin derinleşmesine katkıda bulunanların istifasını istedi.

Öte yandan hükümetin bugün, hayatın normale dönmesi hedefiyle Kovid-19 kapsamında uygulanan kısıtlamaların hafifletilmesi konusunu görüşeceği belirtildi.

Kanal 13 televizyonunda, kısıtlamaların hafifletilmesi için Maliye Bakanlığının 4 aşamalı bir plan hazırladığı ifade edildi.

Bu plana göre, öncelikle alışveriş merkezleri, ardından doğal sit alanları ve müzeler, üçüncü aşamada, sinema, tiyatro, lokanta ve jimnastik salonları zorunlu hallerde kullanılmak üzere uçakla seyahat ve son olarak da yüzme havuzları ve gece kulüplerinin açılması düşünülüyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki Kovid-19 kaynaklı can kaybının 229'a ulaştığı, 84 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının da 16 bin 185'e çıktığı bildirildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA