Son dakika: Libya'da darbeci Hafter'den kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Son dakika haberine göre Libya'da darbeci Hafter'e bağlı milislerin Trablus'un güneyindeki sivil bölgelere düzenlediği roketli saldırıda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.
Libya'da Hafter'e bağlı milislerin Trablus'un güneyindeki sivil bölgelere düzenlediği roketli saldırıda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.
HAFTER'E DARBE
Libya hükümetine bağlı hava kuvvetleri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı milislere ikmal yapan bir yakıt tankeri ile ağır silahların monte edildiği iki askeri aracı vurdu.
Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı silahlı birliklerin sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, Öfke Volkanı Operasyonunun sosyal medyadaki sayfasından yaptığı açıklamada, "Hava kuvvetleri, terörist Hafter milislerine ikmal sağlayan bir yakıt tankeri ile ağır silahların monte edildiği iki askeri aracı hedef aldı." ifadesini kullandı.
Kununu, söz konusu hava operasyonunun başkent Trablus'un güneybatısındaki Mersit Vadisi'nde gerçekleştirildiğini kaydetti.
UMH sözcüsü sabahın erken saatlerinde peş peşe yaptığı iki açıklamayla, Libya hava kuvvetlerinin Hafter milislerine ait bir askeri konvoya 6, Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne ise 5 hava operasyonu düzenlediğini duyurmuştu.
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