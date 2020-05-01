Son dakika: Darbeci Hafter'e ağır darbe! Askeri araçları vuruldu
Son dakika haberi...Libya hükümetine bağlı hava kuvvetleri, Hafter milislerine ikmal yapan bir yakıt tankeri ile ağır silahların monte edildiği iki askeri aracı vurdu.
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