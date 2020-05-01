01 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Darbeci Hafter'e ağır darbe! Askeri araçları vuruldu

Son dakika: Darbeci Hafter'e ağır darbe! Askeri araçları vuruldu

dakika haberi... hükümetine bağlı hava kuvvetleri, milislerine ikmal yapan bir yakıt tankeri ile ağır silahların monte edildiği iki askeri aracı vurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.05.2020
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DARBECİ HAFTER'E AĞIR DARBE! ASKERİ ARAÇLARI VURULDU

ayrıntılar geliyor...

Son dakika: Rusya'dan flaş Hafter açıklaması: Onaylamıyoruz SON DAKİKA: RUSYA'DAN FLAŞ HAFTER AÇIKLAMASI: ONAYLAMIYORUZ
Son dakika: Libya'da darbeci Hafter milisleri sivilleri bombaladı SON DAKİKA: LİBYA'DA DARBECİ HAFTER MİLİSLERİ SİVİLLERİ BOMBALADI
Darbeci Hafter kendisini 'devlet başkanı' ilan etti DARBECİ HAFTER KENDİSİNİ 'DEVLET BAŞKANI' İLAN ETTİ

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