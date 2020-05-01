"Pes" dedirten fırsatçılık! İyileşen korona hastaları kanlarını satıyor
Koronavirüse yakalanan ve iyileşen hastaların yasa dışı internet olarak bilinen ‘dark web’de (karanlık web) kanlarını sattığı ortaya çıktı. Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden araştırmacılar, siber suçluların corona virüs krizini nasıl fırsata çevirdiğini gösteren bir rapor yayımladı.
Koronavirüs salgınına karşı mücadele dünyanı dört bir yanında sürüyor. Onlarca ülkedeki bilim insanları salgına tedavi bulmak için mesai harcıyor.
Bilim insanları iyileşen koronavirüs hastalarının kanından alınacak antikorlar ile hazırlanacak bir tedavi üzerinde de çalışmalar yürütüyor.
Ancak bu çalışma siber suçlıların da iştahını kabartmış durumda.
DARK WEB'DE AŞI OLARAK SATILIYOR
NTV'de yer alan habere göre: İyileşmiş koronavirüs hastalarının kanı arama motorlarının indeksleyemediği verilerin toplandığı dark web'de aşı olarak satılıyor.
Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden araştırmacılar, siber suçluların koronavirüs krizini nasıl fırsata çevirdiğini gösteren bir rapor yayımladı.
Raporda, çevrimçi suçlular tarafından yasadışı olarak satılan ürünler arasında, kanın yanı sıra büyük miktarlarda kişisel koruyucu ekipman ve olası tedavi yöntemlerinde kullanılan ilaçların bulunduğu aktarıldı.
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