01 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri "Pes" dedirten fırsatçılık! İyileşen korona hastaları kanlarını satıyor

"Pes" dedirten fırsatçılık! İyileşen korona hastaları kanlarını satıyor

Koronavirüse yakalanan ve iyileşen hastaların yasa dışı internet olarak bilinen ‘’de (karanlık web) kanlarını sattığı ortaya çıktı. 'nden araştırmacılar, siber suçluların corona virüs krizini nasıl fırsata çevirdiğini gösteren bir rapor yayımladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.05.2020 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020
ABONE OL
PES DEDİRTEN FIRSATÇILIK! 'DARK WEB'DE SATIŞA ÇIKARDILAR

Koronavirüs salgınına karşı mücadele dünyanı dört bir yanında sürüyor. Onlarca ülkedeki bilim insanları salgına tedavi bulmak için mesai harcıyor.

Bilim insanları iyileşen koronavirüs hastalarının kanından alınacak antikorlar ile hazırlanacak bir tedavi üzerinde de çalışmalar yürütüyor.

Ancak bu çalışma siber suçlıların da iştahını kabartmış durumda.

DARK WEB'DE AŞI OLARAK SATILIYOR
NTV'de yer alan habere göre: İyileşmiş koronavirüs hastalarının kanı arama motorlarının indeksleyemediği verilerin toplandığı 'de aşı olarak satılıyor.

'nden araştırmacılar, siber suçluların koronavirüs krizini nasıl fırsata çevirdiğini gösteren bir rapor yayımladı.

Raporda, çevrimçi suçlular tarafından yasadışı olarak satılan ürünler arasında, kanın yanı sıra büyük miktarlarda kişisel koruyucu ekipman ve olası tedavi yöntemlerinde kullanılan ilaçların bulunduğu aktarıldı.

Fırsatçılar bunu da yaptı! Bedava olan corona virüs koronavirüs testi için 1250 TL aldılar FIRSATÇILAR BUNU DA YAPTI! BEDAVA OLAN CORONA VİRÜS (KORONAVİRÜS) TESTİ İÇİN 1250 TL ALDILAR
Fırsatçılar ilaçlama fiyatlarını yüzde bin artırdı! İlaçlama ücreti 1500 liraya çıktı FIRSATÇILAR İLAÇLAMA FİYATLARINI YÜZDE BİN ARTIRDI! İLAÇLAMA ÜCRETİ 1500 LİRAYA ÇIKTI
Maske fiyatlarında fahiş artış! Koronavirüs fırsatçılar devre... |Video MASKE FİYATLARINDA FAHİŞ ARTIŞ! KORONAVİRÜS FIRSATÇILAR DEVRE... |VİDEO
Fırsatçılar yine kendini gösterdi! Dezenfektana yüzde 4 bin zam! FIRSATÇILAR YİNE KENDİNİ GÖSTERDİ! DEZENFEKTANA YÜZDE 4 BİN ZAM!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA