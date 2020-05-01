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Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 17 bini aştı

'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı son 24 saatte 1322 kişi artarak 17 bin 439 oldu. Ülkede 4 bin 315 kişi de sağlığına kavuştu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.05.2020 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020
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PAKİSTAN'DA KOVİD-19 VAKA SAYISI 17 BİNİ AŞTI

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 salgınına ilişkin verileri paylaştığı internet sitesinde yer alan bilgilere göre, ülkede ölü sayısı son 24 saatte 33 artarak 391'e yükseldi.

Son 24 saatte yapılan 7 bin 971 test sonucunda 1322 kişide virüse rastlanırken, toplam vaka sayısı 17 bin 439'a, toplam test sayısı ise 182 bin 131'e ulaştı.

Düne kadar en çok vakanın görüldüğü eyalet ülke nüfusunun yaklaşık yarısınının yaşadığı Pencap iken bugün bu unvan Sindh eyaletine geçti.

Yaklaşık 50 milyon nüfusuyla Pencap'ın yarısı büyüklüğündeki Sindh'de 6 bin 675 kişide virüs görülürken, en az vaka 66 rakamı ile kontrolündeki Azad Cammu Keşmir'de kaydedildi.

Ülkede virüsün ilk kez görüldüğü 26 Şubat'tan bu yana 4 bin 315 kişi de sağlığına kavuştu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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