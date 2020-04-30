Corona virüs insan eliyle mi yapıldı? ABD'den flaş açıklama
ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ''insan yapımı'' olmadığı ve ''genetiğiyle oynanmadığı'' sonucuna ulaştığını açıkladı.
DNI'dan yapılan açıklamada, ''İstihbarat Topluluğu, Kovid-19 virüsünün insan yapımı veya genetik olarak değiştirilmediğine dair bilimsel verilerle hemfikir.'' ifadesine yer verildi.
Açıklamada, "salgının kaynağının enfekte hayvanlarla temas ya da bir Çin laboratuvarında kaza sonucu ortaya çıkıp çıkmadığının ise araştırıldığı" belirtildi.
Trump yönetimi, virüsün kaynağının Çin'in Vuhan kentindeki bir bulaşıcı hastalık laboratuvarı olabileceğini iddia etmişti.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, virüsün nereden çıktığının kesin olarak belirlenebilmesi için Çin'e, dışarıdan uzmanların Vuhan'daki laboratuvara girmesine izin vermesi çağrısı yapmıştı.
Pompeo, ''Vuhan Viroloji Enstitüsünün vahşi hayvan pazarından sadece birkaç kilometre uzakta olduğunu biliyoruz.'' ifadesini kullanmıştı.
Çinli yetkililer ise söz konusu iddiaların ''asılsız'' olduğunu belirtmişti.
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