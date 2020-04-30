Son dakika: Fransa koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
Son dakika haberleri... Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 289 artarak 24 bin 376'ya yükseldi. Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, iyileşen kişi sayısının da son 24 saatte 1248 artarak 49 bin 476'ya çıktığını dile getirdi.
Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 376'ya yükseldi.
Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran ve Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, salgına ilişkin son gelişmeleri paylaştı.
Ülkenin Kovid-19 haritasını yayımladıklarını ve bölgeleri virüsün yoğunluğuna göre "yeşil", "turuncu" ve "kırmızı" renklere ayırdıklarını ifade eden Veran, ülkenin kuzeyi, kuzeydoğusu ve güneydoğusunun salgının en etkili bölgeleri olduğu bilgisini paylaştı.
Salomon da virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 1039 artışla 199 bin 254'e ulaştığını söyledi.
Kovid-19 nedeniyle 4 bin 19'u yoğun bakımda olmak üzere 26 bin 283 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü ifade eden Salomon, yoğun bakımda bulunanların sayısının 22 gündür düşmeye devam ettiğini vurguladı.
Salomon, iyileşen kişi sayısının da son 24 saatte 1248 artarak 49 bin 476'ya çıktığını dile getirdi.
Salgın nedeniyle son 24 saatte hastane ve bakımevlerinde 289 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Salomon, ölü sayısının hastanelerde 15 bin 244'e, yaşlı bakımevlerinde ise 9 bin 132'ye yükseldiğini, böylece toplam can kaybının 24 bin 376 olduğunu kaydetti.
Salomon, Fransızların kendi evlerinde maske üretebileceğini belirtti.
Fransa, Kovid-19 tedbirlerinin 11 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak kaldırılmasına karar vermişti.
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