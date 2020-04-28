Türkiye ve ABD ilişkilerinde yeni dönem! Kovid-19 milat olabilir

Washington'da düzenlenen panelde konuşan uzmanlar, ABD'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Orta Doğu'daki varlığında köklü değişiklikler yapacağını savundu.

"ABD VE ÇİN ARASINDAKİ REKABET KIZIŞACAK"

Doran, ABD'nin içinde bulunduğu Kovid-19 kaynaklı krizin zaten uzun süredir devam eden Çin ile rekabetini daha da kızıştıracağını savunarak, Batı ülkelerinin Çin ile ekonomik yollar üzerinden orta noktayı bulacağı düşüncesinin geçerliliğini kaybettiğini belirtti.

ABD'nin ''Soğuk Savaş'' olarak adlandırılan dönemde Rusya ile yaşadığı rekabeti, şimdi belli bir noktada Çin ile yaşama ihtimalinin arttığına dikkati çeken Doran, "Şu an bu rekabetin boyutu hakkında net bir şey söyleyemeyiz ancak bu rekabet, ABD'nin gelecek yıllardaki ana stratejisi olacağını söylemek mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

"İRAN BU VİRÜS İLE NE KADAR ZAYIF OLDUĞUNU AÇIK ETTİ"

Ayrıca Orta Doğu'daki gelişmelere de değinen Doran, ABD'ye Orta Doğu'daki en büyük tehdidin İran'dan geldiğini ancak Tahran yönetiminin yaptırımlarının yanı sıra Kovid-19 salgını nedeniyle de hiç olmadığı kadar yara aldığını belirtti.

"ABD, TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ ÖNEMİNİ TEKRAR FARK EDECEK"

Bu kapsamda ABD'nin Orta Doğu'dan çekilmesine yönelik baskıların artacağına inandığını belirten Doran, ABD'nin artık uluslararası politikada daha geleneksel bir strateji belirleyerek bölgedeki ulusal çıkarlarını ülkeler üzerinden korumaya başlayacağını söyledi.

Doran, "ABD, 11 Eylül saldırısı ve Arap Baharı'ndan sonra bölgedeki devlet dışı oluşumları, devletlerden daha önemli görmeye başladı. El Kaide'de olduğu gibi DEAŞ'ı da bölgedeki en büyük tehdit olarak gören ABD, YPG ile iş birliği yapmayı tercih etti. Bu sebeble Türkiye ve ABD ilişkileri çok zarar gördü. Şimdi Çin ile kızışan rekabet ve Orta Doğu'daki azalan çıkarları göz önünde bulundurduğumuzda ABD, Türkiye ile iş birliği yapmanın önemini tekrar fark edecek." ifadelerini kullandı.