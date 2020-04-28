Türkiye ve ABD ilişkilerinde yeni dönem! Kovid-19 milat olabilir
Yıllardır Orta Doğu politikalarında terör örgütleriyle beraber hareket eden ABD'nin, Türkiye ile olan ilişkilerinde corona virüs sonrası yeni bir dönem başlayabilir. Hudson Enstitüsü Kıdemli Uzmanı Mike Doran "Çin ile kızışan rekabet ve Orta Doğu'daki azalan çıkarları göz önünde bulundurduğumuzda ABD, Türkiye ile iş birliği yapmanın önemini tekrar fark edecek" dedi.
Washington'da düzenlenen panelde konuşan uzmanlar, ABD'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Orta Doğu'daki varlığında köklü değişiklikler yapacağını savundu.
"ABD VE ÇİN ARASINDAKİ REKABET KIZIŞACAK"
Doran, ABD'nin içinde bulunduğu Kovid-19 kaynaklı krizin zaten uzun süredir devam eden Çin ile rekabetini daha da kızıştıracağını savunarak, Batı ülkelerinin Çin ile ekonomik yollar üzerinden orta noktayı bulacağı düşüncesinin geçerliliğini kaybettiğini belirtti.
ABD'nin ''Soğuk Savaş'' olarak adlandırılan dönemde Rusya ile yaşadığı rekabeti, şimdi belli bir noktada Çin ile yaşama ihtimalinin arttığına dikkati çeken Doran, "Şu an bu rekabetin boyutu hakkında net bir şey söyleyemeyiz ancak bu rekabet, ABD'nin gelecek yıllardaki ana stratejisi olacağını söylemek mümkün." değerlendirmesinde bulundu.
"İRAN BU VİRÜS İLE NE KADAR ZAYIF OLDUĞUNU AÇIK ETTİ"
Ayrıca Orta Doğu'daki gelişmelere de değinen Doran, ABD'ye Orta Doğu'daki en büyük tehdidin İran'dan geldiğini ancak Tahran yönetiminin yaptırımlarının yanı sıra Kovid-19 salgını nedeniyle de hiç olmadığı kadar yara aldığını belirtti.
"ABD, TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ ÖNEMİNİ TEKRAR FARK EDECEK"
Bu kapsamda ABD'nin Orta Doğu'dan çekilmesine yönelik baskıların artacağına inandığını belirten Doran, ABD'nin artık uluslararası politikada daha geleneksel bir strateji belirleyerek bölgedeki ulusal çıkarlarını ülkeler üzerinden korumaya başlayacağını söyledi.
Doran, "ABD, 11 Eylül saldırısı ve Arap Baharı'ndan sonra bölgedeki devlet dışı oluşumları, devletlerden daha önemli görmeye başladı. El Kaide'de olduğu gibi DEAŞ'ı da bölgedeki en büyük tehdit olarak gören ABD, YPG ile iş birliği yapmayı tercih etti. Bu sebeble Türkiye ve ABD ilişkileri çok zarar gördü. Şimdi Çin ile kızışan rekabet ve Orta Doğu'daki azalan çıkarları göz önünde bulundurduğumuzda ABD, Türkiye ile iş birliği yapmanın önemini tekrar fark edecek." ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Rusya'da vaka sayısında korkunç artış!
- O ülkede akan kan durmuyor!
- Virüsün yıkıp geçtiği ABD bunu konuşuyor: Tanrı'nın işi ilan et
- Darbeci Hafter milisleri sivilleri bombaladı
- Almanya’da korona bilançosu ağırlaşıyor
- Evde kal uygulamasını protesto etmişti!
- Az önce açıklandı! Virüsün kalbinden flaş haber
- Koronavirüs salgını dinlemediler! Şok görüntü
- Hayvanları avlayan ve satanlara para cezası
- İspanya'da korona bilançosu yükseliyor! Son 24 saatte...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Askerlik yerleri belli oldu mu? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
- BEDAŞ son dakika: 16 ilçede elektrik kesintisi! 28 Nisan İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
- A101 28 Nisan 2020 kataloğunda neler var? A101'in salı günü indirimleri neler? İşte A101 aktüel ürünler kataloğu
- BİM 28 Nisan 2020 kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta BİM'de neler olacak? İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
- Son dakika: 1 Mayıs Cuma günü sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- TOKİ Manisa 2+1, 3+1 kura sonuçları isim listesi: 2020 Manisa TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- Dolarda son dakika gelişmesi! Kritik seviyeyi zorluyor! 28 Nisan euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu?
- Gram, çeyrek altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlardan korona uyarısı! 28 Nisan canlı altın fiyatları ne kadar?
- Koronavirüse karşı meyan şerbeti! Meyan şerbeti nasıl yapılır? Meyan şerbeti faydaları neler?
- Hesaplara yatıyor! 2019 buzağı desteklemeleri T.C. kimlik numarasının son numarasına göre ne zaman yatacak?
- Son dakika: Ertelenen TOKİ kuraları başlıyor! 2020 TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman yapılacak?
- Son dakika: Nur Yerlitaş neden öldü, ne kanseriydi? Nur Yerlitaş'ın hastalığı neydi?