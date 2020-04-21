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Son dakika: ABD Başkanı Trump'tan flaş petrol açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.04.2020
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TRUMP'TAN FLAŞ PETROL AÇIKLAMASI

Son dakika haberine göre; Başkanı , fiyatlarındaki çok büyük düşüşün "çok kısa süre" için geçerli olduğunu ve bu gelişmenin, "petroldeki bir durumdan çok finansal bir olay" olduğunu vurguladı.

fiyatlarının eksiye dönmesinin büyük ölçüde finansal sıkışıklıktan kaynaklandığının altını çizen Trump, petrol fiyatlarının bir ay gibi bir sürede 25 - 28 dolarda gördüğünü söyledi.

"PİYASALAR KAPALI İNSANLAR ARABA KULLANMIYOR"

Trump, petrol piyasalarındaki büyük düşüşün, Covid-19 krizine bağlı olarak fabrikaların ve genel olarak iş piyasalarının kapanmasının yanında, sokağa çıkma ve seyahat kısıntılarına bağlı olarak insanların araba kullanmayı bırakmalarından kaynaklandığına dikkat çekti.

TRUMP'TAN "OPEC" VURGUSU

Trump, piyasalardaki bu durumun, + grubunun üretim kısıntısını uygulamasıyla düzeleceğine inandığını da ekledi.

'de, talepteki sert düşüşün yanında depolama sorunları nedeniyle Mayıs vadeli petrol fiyatları tarihte ilk kez eksiye düştü. ABD hafif ham petrolünün fiyatları daha sonra sığ işlemlerde toparlanarak varil başına 1.76 dolar düzeyine döndü.

ABD'de petrol fiyatları eksiye düştü ABD'DE PETROL FİYATLARI EKSİYE DÜŞTÜ
ABD'de petrol fiyatları eksiye düştü

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