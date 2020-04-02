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Son dakika: Rusya'dan flaş petrol açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.04.2020 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020
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RUSYA'DAN FLAŞ PETROL AÇIKLAMASI

, Rusya'nın nisan ayında üretimini artırmaya yönelik bir planlaması olmadığını belirterek, "Değerlendirmelerimize göre piyasadaki durum gelecek haftalarda daha da kötüleşecek ve talep düşecek." ifadesini kullandı.

, Rus "Eho Moskvı" radyosunda katıldığı canlı yayında, piyasalarındaki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

"TALEP DÜŞECEK! DURUM DAHA DA KÖTÜLEŞECEK"

Rus petrol şirketlerinin üst yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdiğini anlatan Novak, "Tüm piyasayı etraflıca değerlendirdik. Bir noktada hepimiz hemfikiriz. Değerlendirmelerimize göre piyasadaki durum gelecek haftalarda daha da kötüleşecek ve talep düşecek." diye konuştu.

Dün itibarıyla süresi biten Rusya ile Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) arasındaki petrol üretim kısıntısı anlaşmasına değinen Novak, "Anlaşmanın mevcut durumda kesinlikle bir etkisi olmazdı. üretimin günlük 1,5 milyon varil düşürülmesini teklif etmişti. Piyasadaki petrol tüketimi bunun 10 katı, günlük 15 milyon varil kadar düştü. Anlaşma durumu kurtaramazdı." değerlendirmesinde bulundu.

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"PETROL ÜRETİMİNİ ARTIRMAK..."

Rusya'nın nisanda petrol üretimini artırmayı planlamadığına işaret eden Novak, "Petrol üretimimizi artırmak makul değil. Şirketlerimiz de aynı görüşte ve durumu sürekli takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Novak, ABD Enerji Bakanı Dan Brouillette ile dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesini anımsatarak, "Yeni tip koronavirüsün petrol piyasalarındaki talebe yönelik etkisi konusunda ABD ile benzer yaklaşıma sahibiz, karşılıklı istişarelerimiz devam edecek." dedi.

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