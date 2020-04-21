BAE şirketlerinden Libya'da darbeci Hafter milislerine destek! 11 bin ton jet yakıtı verdiler
Libya'daki kirli savaşın boyunu gösteren bir gelişme daha yaşandı. Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait şirketlerin, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin ambargo kararını delerek, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere askeri amaçlı 11 bin ton jet yakıtı taşıdığı bildirildi.İngiltere merkezli Financial Times gazetesinin haberine göre, BM nezdinde meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) geçen ay sonunda Misrata yakınlarında el koydukları Liberya bayraklı "Gulf Petroleum 4" adlı petrol tankerinin arkasındaki şirketlere ilişkin araştırma yürüttü.
Gazete'nin ulaştığı belgelere göre, UMH güçleri, BAE'li şirketlerin Hafter milislerinin kontrolündeki Bingazi kentine geçen ay 11 bin ton jet yakıtı gönderdiğini öğrendi.
AMBARGO KARARINI DELDİLER
BM Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams, Gazete'ye yaptığı açıklamada, BM'nin jet yakıtını "savaş malzemesi" saydığını ve ülkenin doğusuna bu yönde bir nakliyenin BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosu kararının ihlali sayılabileceğini söyledi.
Afrika'nın en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip Libya'nın resmi petrol tedarikçisi Libya Ulusal Petrol Kurumu'nun ülkenin doğusuna ticari uçuşlar için jet yakıtı sağladığına dikkati çeken Williams, bu şekilde yasadışı bir ithalatın "büyük ihtimalle Hafter'e bağlı hava kuvvetleri tarafından kullanılmak üzere yapılmış olabileceğini" dile getirdi.
Gazete'ye konuşan BM yetkililerinin, ilgili şirketlerin BAE'de kayıtlı olduğunu ve yakıtın BAE'de yüklendiğini paylaşmalarına rağmen, şirketlerin ismini vermeyi reddettiği aktarıldı.
Yüklendiği zaman değeri yaklaşık 5 milyon dolara ulaşan yakıt nakliyesiyle ilgili şirketler, şahıslar ve bu nakliyenin ödemesine ilişkin BM soruşturmasının sürdüğü belirtildi.
ŞİRKETLERİN İZİNİ BULMAK ZOR
Gazete'nin ulaştığı belgelere göre, yakıtın tedarikçisi olarak görünen Afrifin isimli şirket, BAE'ye bağlı Şarika Emirliği'ne kayıtlıyken, taşımacılığını üstlenen "MT Gulf Petroleum 4" isimli Liberya bandıralı tanker de Gulf Gemicilik Hizmetleri isimli bir şirkete ait görünüyor.
Şirketlerin internet sitelerinin bulunmadığına ve firmalara telefonla ulaşılamadığına dikkat çekilen haberde, jet yakıtının 16 Mart'ta Bingazi kentine indirildiği paylaşıldı.
Belgelere göre, jet yakıtının Libyalı müşterisi Libyan Express Havayolları isminde bir şirket görülürken, Libya'nın batısında hava ambulansları da işleten Libyan Express, jet yakıtının ulaştırıldığı Bingazi'de faaliyetlerinin bulunmadığını ve böyle bir siparişten bilgisi olmadığını gazeteye aktardı.
LİBYA ULUSAL PETROL KURUMU AÇIKLAMASI
Libya Ulusal Petrol Kurumu, gazeteye yaptığı açıklamada, jet yakıtı ithal etmenin sivil kullanımla açıklanabilecek bir yönü olmadığının altını çizerek, ülkedeki çatışmalara bağlı olarak ticari havayolu trafiğinin düşüşe geçmesine rağmen sadece geçen yıl ülkenin doğusuna 73 bin ton jet yakıtı sağladıklarını aktardı.
Ülkede petrolün ithalinden tek sorumlu kurum olduğuna işaret eden Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkedeki jet yakıtı ihtiyacını kendi rafinelerinden karşıladığını, ihtiyaç halinde ithal ettiğini ancak "son yıllarda kesinlikle jet yakıtı eksikliğinin yaşanmadığını" vurguladı.
Bölgede yıkıcı politikalara imza atan Abu Dabi yönetimi, Hafter'in mali, askeri ve siyasi alanda en koyu destekçileri arasında yer alıyor. Emirliklerin, Sudanlıları güvenlik şirketinde çalışacakları vaadiyle paralı asker olarak Libya'ya götürdüğü ortaya çıkmıştı.
SIPRI RAPORU
Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) 2015-2019 yıllarını kapsayan raporuna göre de Hafter'e silah ve ekipman aktarımında BAE öne çıkan ülkelerden biriydi.
Raporda, Hafter güçlerine çok sayıda silahlı insansız hava aracı (SİHA) sağlayan BAE'nin aynı zamanda Belarus'tan savaş helikopterleri alarak bunları Libya'da Hafter milislerine aktardığına yer verilmişti.
Libya'da Türkiye ve Rusya'nın ortak çağrısıyla 12 Ocak'ta devreye giren ateşkesten sonraki müzakere masalarında Hafter'in ateşkes anlaşmalarını imzalamamasının arkasında BAE'nin bu yönde telkini olduğu uluslararası basında sıkça zikredilmişti.
Taraflar arasında, ateşkes anlaşmasının başarısız olmasının ardından BAE yüzlerce askeri kargo uçağını Halife Hafter milislerini tahkim etmek için göndermişti.
Dünya genelinde enerji emtialarının fiyatlarının rekor seviyelerde düşmesinin ardından, petrol ihracatına dayalı bir ekonomiye sahip BAE'nin Hafter milislerine mali ve finansal desteğinin aynı seviyede sürüp sürmeyeceği ise tartışılıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Corona virüsün ilacı deyip kameralar önünde içti!
- ABD’de koronavirüse karşı Hz. Muhammed’in hadisleri
- Dünya Sağlık Örgütü'nden koronava uyarısı
- Trump ABD'ye göçü durduracak
- Hafter güçleri iki hastaneyi vurdu
- Koronavirüsten ölenlerin sayısı 170 bini aştı
- Arap ülkelerinde ramazan ayı için koronavirüs tedbirleri alınıyor
- Corona virüs bitmeden dünyayı korkutan yeni salgın!
- İsveç'te Türk kadınları, koronavirüsle mücadele için gönüllü olarak maske dikiyor
- Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ölümle burun buruna!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1.170 TL nakdi destek başlıyor! Ücretsiz izin maaş desteği başvuru nasıl yapılır? Ücretsiz izin şartları neler?
- e Devlet 1.000 TL sosyal yardım başvuru formu ve ekranı! 3. faz yardım desteği şartları neler? Kimllere verilecek?
- BİM 21 Nisan aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta hangi ürüler var? O ürünler haftaya damga vuracak
- 6 ay ödemesiz kredi başvuru ekranı! 2020 Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi başvuru şartları
- Son dakika: İlçeler arası yolculuk serbest mi? 30 büyükşehir ve Zonguldak ilçelerinde seyahat yasak mı?
- AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Anadolu Üniversitesi AÖF online sınav giriş nasıl yapılır?
- Son dakika: Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? Şehir dışına özel araçla yokculuk ne zaman başlayacak?
- Yapı Kredi'den konut kredisi müjdesi! 20 Nisan güncel ihtiyaç, konut, taşıt kredisi faiz oranları ne kadar?
- Halkbank 10.000 TL 6 ay ertelemeli kredi başvuru nasıl yapılır? Halkbank destek kredisi sonuçları nasıl öğrenilir?
- BİM 21 Nisan kataloğu yayında! O ürünler damga vuracak! İşte 21 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi
- Son dakika: Başkan Erdoğan Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi! Şehir hastanesi için metro müjdesi verdi |Video
- 2000/2 askerlik yerleri belli oldu mu? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ASAL duyuruları