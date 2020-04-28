Çin'den flaş karar! Hayvanları avlayan ve satanlara para cezası
Pekin vahşi hayvanların avlanması ve satılmasını ve tüketilmesini yasaklayan yeni bir regülasyonu hayata geçirdi. Buna göre vahşi hayvanları avlayan ve satan kişi veya işletmelere bu yolla elde ettikleri gelirin 5 katı para cezası kesileceği açıkladı.
İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan bugün küresel bir salgına dönüşen corona virüsün nasıl insanlara geçtiğine dair pek çok teori bulunuyor.
Bu teorilerden en yaygın olanı ise salgının sıfır noktasının Wuhan'da vahşi hayvaların da satıldığı pazar olduğu iddiası. Bu iddia kanıtlanamamış olsa da Çin aldığı yeni karar ile bu ve benzeri yerler için yeni kısıtlamalar getirdi.
Çin merkezli Global Times'ta yer alan habere göre ülkenin başkenti Pekin'de vahşi hayvaların avlanması ve satılması ve tüketilmesini yasaklama kararı aldı.
Aynı habere göre kent meclisi tarafından alınan karar cuma günü yürürlüğe konuldu. Söz konusu karar kapsamında restoranların bu hayvanları satmasına da yasak getirildi.
Aynı habere göre dijital ortamlardan satış yapan platformlara da yeni kısıtlamalar ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı.
Söz konusu karara uymayan kişi veya işletmelere bu yolla elde ettikleri gelirin 5 katı para cezası kesileceği açıkladı.
Kanuna uymayanlara maddi kazancın belirlenememesi durumunda ise 50 bin Yuan (Yaklaşık 7 bin dolar) para cezası kesileceği bilgisinin de altı çizildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Almanya’da korona bilançosu ağırlaşıyor
- 17 gün sonra haber geldi!
- Darbeci Hafter milisleri sivilleri bombaladı
- Salgın sonrası dünya şalteri kaldırıyor!
- Virüsün yıkıp geçtiği ABD bunu konuşuyor: Tanrı'nın işi ilan et
- Kim Jong-Un tabutta! Dünyayı şoke eden görüntü
- Dünyayı sallayan olay! Pentagon UFO görüntülerini yayınladı!
- Evde kal uygulamasını protesto etmişti!
- O ülkede akan kan durmuyor!
- Corona virüs ilacı diye kameralar önünde içmişti!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: 1 Mayıs Cuma günü sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- TOKİ Manisa 2+1, 3+1 kura sonuçları isim listesi: 2020 Manisa TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- Dolarda son dakika gelişmesi! Kritik seviyeyi zorluyor! 28 Nisan euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu?
- Gram, çeyrek altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlardan korona uyarısı! 28 Nisan canlı altın fiyatları ne kadar?
- Koronavirüse karşı meyan şerbeti! Meyan şerbeti nasıl yapılır? Meyan şerbeti faydaları neler?
- Hesaplara yatıyor! 2019 buzağı desteklemeleri T.C. kimlik numarasının son numarasına göre ne zaman yatacak?
- Son dakika: Ertelenen TOKİ kuraları başlıyor! 2020 TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman yapılacak?
- Son dakika: Nur Yerlitaş neden öldü, ne kanseriydi? Nur Yerlitaş'ın hastalığı neydi?
- Son dakika: Nur Yerlitaş hayatını kaybetti! Nur Yerlitaş kimdir, kaç yaşındaydı? Nur Yerlitaş son hali nasıldı?
- Son dakika: Düğün salonları ne zaman açılacak? Yıl sonuna kadar iptal mi? Düğünlere ne zaman izin verilecek?
- Son dakika: Berberler, kuaförler ne zaman açılacak? Resmi açıklama geldi mi? Mayıs'ta berberler çalışacak mı?
- Son dakika: İstanbul'da 8 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?