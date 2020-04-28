28 Nisan 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Almanya’da koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 6 bin 126'ya yükseldi

Son dakika: Almanya’da koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 6 bin 126'ya yükseldi

Dünyayı etkisi altına alan salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede son 24 saatte koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 150 olarak açıklandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.04.2020 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020
ABONE OL
ALMANYA’DA KORONA BİLANÇOSU AĞIRLAŞIYOR
Almanya'da son 24 saatte koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 150 olarak açıklandı.

Küresel tehdit haline gelen salgınında Almanya, 158 bin 758 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5'inci ülke olmasına rağmen bu vakaların 114 bin 500'ünün iyileştiği açıklandı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 126'ya çıktı.

Almanya, 2 milyon 072 bin 669 test ile en fazla test yapan ülkeler arasında yer aldı.
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA