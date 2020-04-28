Son dakika: Almanya’da koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 6 bin 126'ya yükseldi
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede son 24 saatte koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 150 olarak açıklandı.
Almanya'da son 24 saatte koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 150 olarak açıklandı.
Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınında Almanya, 158 bin 758 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5'inci ülke olmasına rağmen bu vakaların 114 bin 500'ünün iyileştiği açıklandı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 126'ya çıktı.
Almanya, 2 milyon 072 bin 669 test ile en fazla test yapan ülkeler arasında yer aldı.
Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınında Almanya, 158 bin 758 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5'inci ülke olmasına rağmen bu vakaların 114 bin 500'ünün iyileştiği açıklandı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 126'ya çıktı.
Almanya, 2 milyon 072 bin 669 test ile en fazla test yapan ülkeler arasında yer aldı.
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