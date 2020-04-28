Son dakika: Florida sahilleri koronavirüs salgını dinlemedi! Clearwater Plajı'ndan şok görüntüler...
Dünyayı etkisi altına koronavirüs salgının merkez üssü haline gelen ABD'nin Florida'daki Clearwater Plajı koronavirüs salgınının yayılmasını yavaşlatmaya yönelik çabaların bir parçası olarak sosyal mesafeye ilişkin uyarıları dikkate almayan ziyaretçilerle dolup taştı. O anlar Florida polisine ait drone'la görüntülendi.
Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ABD'nin Florida eyaletinde koronavirüs (covid-19) salgını tedbirleri kapsamında kapatılan bazı plaj ve parkların kısmi olarak iki hafta önce yeniden açılması yönünde karar alındı. Florida sahillerinde sadece yürüyüşe ve bisiklet kullanmaya izin verilirken, geçtiğimiz Pazar günü Clearwater sahili sosyal mesafeye ilişkin uyarıları dikkate almayan ziyaretçilerle dolup taştı.
PLAJLARA VERİLEN İZİN EYALETİ İKİYE BÖLDÜ
Florida Belediye Başkanı Lenny Curry, kısmen açılan plajlar için "Normal yaşama giden yolu başlangıcı" dedi. Koronavirüs salgının ilk zamanlarında plajları kapatmamakla eleştirilmişti. Öte yandan bahar tatili sonrasında plajlara akın eden üniversite öğrencilerinin (covid-19) testlerinin pozitif çıkması, tartışmaları alevlendirmişti. Tepkilere yanıt olarak çoğu bölgede plajlar ya kapatılmış ya da kısıtlamalar getirilmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Almanya’da korona bilançosu ağırlaşıyor
- İspanya'da korona bilançosu yükseliyor! Son 24 saatte...
- Rusya'da vaka sayısında korkunç artış!
- Darbeci Hafter milisleri sivilleri bombaladı
- Az önce açıklandı! Virüsün kalbinden flaş haber
- Türkiye ve ABD ilişkilerinde yeni dönem!
- Virüsün yıkıp geçtiği ABD bunu konuşuyor: Tanrı'nın işi ilan et
- Dünya 2019'da askeri harcamalarla boğuştu!
- Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 14 bini aştı
- O ülkede akan kan durmuyor!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır? 1000 TL pandemi sosyal yardım 3. faz ödemeleri ne zaman?
- Son dakika: Askerlik yerleri belli oldu mu? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
- BEDAŞ son dakika: 16 ilçede elektrik kesintisi! 28 Nisan İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
- A101 28 Nisan 2020 kataloğunda neler var? A101'in salı günü indirimleri neler? İşte A101 aktüel ürünler kataloğu
- BİM 28 Nisan 2020 kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta BİM'de neler olacak? İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
- Son dakika: 1 Mayıs Cuma günü sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- TOKİ Manisa 2+1, 3+1 kura sonuçları isim listesi: 2020 Manisa TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- Dolarda son dakika gelişmesi! Kritik seviyeyi zorluyor! 28 Nisan euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu?
- Gram, çeyrek altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlardan korona uyarısı! 28 Nisan canlı altın fiyatları ne kadar?
- Koronavirüse karşı meyan şerbeti! Meyan şerbeti nasıl yapılır? Meyan şerbeti faydaları neler?
- Hesaplara yatıyor! 2019 buzağı desteklemeleri T.C. kimlik numarasının son numarasına göre ne zaman yatacak?
- Son dakika: Ertelenen TOKİ kuraları başlıyor! 2020 TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman yapılacak?