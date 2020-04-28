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Çin'de koronavirüs salgının ilk ortaya çıktığı Hubey eyaletinde tedavi gören hasta kalmadı

'de salgınının ortaya çıktığı Vuhan kentinin de içinde olduğu Hubey eyaletinde virüs nedeniyle edilen kalmadığı açıklandı. Öte yandan verilerine göre Çin anakarasında son 24 saatte 3'ü yurt içi ve 3'ü kaynaklı 6 yeni görülürken, virüs kaynaklı can kaybı yaşanmadı.

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Giriş Tarihi: 28.04.2020 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020
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'de yeni tip (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Vuhan kentinin de içinde olduğu Hubey eyaletinde virüs nedeniyle edilen kalmadığı bildirildi.

TABURCU EDİLDİLER

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Aralık 2019'da salgının ilk ortaya çıktığı eyalette virüs nedeniyle yeni ve ölümün görülmediği, tedavi altındaki son 12 hastanın da pazar günü taburcu edildiği belirtildi. Eyalette Kovid-19 testi pozitif olduğu halde hastalık belirtisi göstermeyen 582 kişinin tıbbi kontrol altında tutulduğu kaydedildi.

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EYALETTE 4 BİNDEN FAZLA CAN KAYBI

Hubey eyaletinde salgının başından bu yana 50 bin 333'ü Vuhan'da olmak üzere 68 bin 128 vaka görüldü. Virüs nedeniyle Vuhan'da 3 bin 869, eyalet genelinde ise 4 bin 512 kişi hayatını kaybetti. Eyalette 63 bin 616 kişi iyileşerek hastanelerden taburcu edildi.

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SON 24 SAATTE 6 YENİ VAKA

Öte yandan verilerine göre Çin anakarasında son 24 saatte 3'ü yurt içi ve 3'ü kaynaklı 6 yeni vaka görülürken, virüs kaynaklı can kaybı yaşanmadı. Kovid-19 salgının ortaya çıktığı Çin anakarasında bugüne dek 82 bin 836 vaka görülürken 4 bin 633 kişi hayatını kaybetti.

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