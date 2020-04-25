Son dakika: İngiltere'de Covid-19 kabusu! İşte son bilanço

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 813 artarak 20 bin 319'a yükseldi.

Son 24 saatte 23 bin 115 kişiye daha test yapıldı. Test yapılan toplam kişi sayısı 517 bin 836'ya, tekrarlarla 640 bin 792'e yükseldi.

Günlük ölümde 980 ile en çok ölümün görüldüğü 10 Nisan'dan beri dalgalı bir düşüş gösteren can kayıpları, son bir haftada sırasıyla 888, 596, 449, 823, 759, 616 ve 684 olarak kayıtlara geçti.