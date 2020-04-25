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Son dakika: ABD'de korkunç corona virüs bilançosu: Son 24 saatte 1993 kişi öldü

Son dakika haberine göre 'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1993 artarak 51 bin 956'ya yükseldi. Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.04.2020 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020
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ABD'DE KORKUNÇ RAKAM! SON 24 SAATTE 1993 KİŞİ ÖLDÜ

verilerine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 36 bin 192 artışla 905 bin 364'e yükseldi.

Salgında ölenlerin sayısı ise 1993 artarak 51 bin 956'ya ulaştı.

'yi 219 bin 764 vakayla , 192 bin 994 vakayla ve 159 bin 952 vakayla takip ediyor.

ABD'de korkunç corona virüs bilançosu: Son 24 saatte 1993 kişi öldü | Video ABD'DE KORKUNÇ CORONA VİRÜS BİLANÇOSU: SON 24 SAATTE 1993 KİŞİ ÖLDÜ | VİDEO

SALGININ MERKEZİ NEW YORK
ABD genelinde ise vaka ve ölü sayısı bakımından salgından en fazla etkilenen eyaletlerin başında gelirken onu sırasıyla ve Massachusetts izliyor.

New York'taki vaka sayısı 278 bin 445 olarak kaydedilirken ölü sayısı ise 21 bin 264 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 330 milyon civarında olan ABD'de şimdiye kadar 4 milyon 940 bin 376 kişiye Kovid-19 testi yapılırken iyileşen hasta sayısı ise 100 bine ulaştı.

Ülke genelindeki hastanelerde 124 bin 414 kişinin Kovid-19 tedavisi ise sürüyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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