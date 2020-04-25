Çin, koronavirüsün kaynağını araştırma taleplerini reddetti
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını ile ilgili virüsün kaynağının araştırılmasına yönelik çağrılara Çin'den olumsuz yanıt geldi. Çinli yetkili, soruşturma taleplerinin siyasi motivasyon taşıdığını savundu ve soruşturmayı kabul etmediklerini ifade etti.
Çinli bir yetkili, yeni tip koronavirüsün (Kovid- 19) kaynağına yönelik soruşturma taleplerinin "siyasi motivasyon" taşıdığını savunarak, herhangi bir uluslararası soruşturmayı kabul etmediklerini belirtti.
Çin'in Londra Büyükelçiliğinde görev yapan Çın Vın BBC'ye verdiği demeçte, son dönemde Kovid-19'un Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentindeki bir laboratuvardan yayıldığı iddialarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.
SİYASİ MOTİVASYON TAŞIYOR
Herhangi bir uluslararası soruşturmayı kabul etmediklerini belirten Çın, "Bağımsız soruşturma tamamen siyasi motivasyon taşıyor. Biz şu anda virüsle savaşıyoruz. Tüm çabalarımızı virüsle mücadeleye yoğunlaştırıyoruz. Neden bu soruşturmadan bahsediyorsunuz? Bu sadece dikkat dağıtmak değil kaynağı da başka yöne çevirmektir." ifadelerini kullandı.
Çın, soruşturma talebine yönelik, "Bu siyasi motivasyonlu bir inisiyatif. Hiç kimsenin bunun üzerinde hemfikir olabileceğini düşünmüyorum. Bu kimsenin iyiliğine değil." diye konuştu.
SÖYLENTİLER ÇOK TEHLİKELİ
Kovid-19'un kaynağı hakkında çok sayıda söylenti bulunduğunu savunan Çın, söylentilerin çok tehlikeli olduğunu ileri sürdü.
ABD ile Çin arasında bir süredir devam eden virüsün kaynağı tartışması Çin'in ünlü epidemiyologlarından Cong Nanşan'ın 6 Mart'ta "Kovid-19'un ilk Çin'de ortaya çıkması, kaynağın Çin olduğu anlamına gelmez" açıklamalarıyla hız kazanmıştı.
LABORATUVARDA ÜRETİLDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ
ABD basını önceki hafta bazı kaynaklara dayandırarak, Çin'in Kovid-19'u, ilk ortaya çıktığı şehir olan Vuhan'daki Viroloji Enstitüsünde ürettiğini iddia etmişti.
ABD Başkanı Donald Trump Çin'i salgını iyi yönetememekle suçlamış ve Çin'de ABD'den çok daha fazla can kaybı yaşandığını ileri sürmüştü.
ABD'de Missouri Başsavcılığı ise Çin hükümeti ve Çin Komünist Partisini salgında ''bilgi gizlediği, ihbarda bulunanları tutukladığı ve salgının bulaşıcı doğasını inkar ettiği'' gerekçesiyle mahkemeye vermişti.
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