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Gerçek ortaya çıktı! Çin gerçek verileri dünyadan sakladı iddiası

Corona virüs tüm dünyada şimdiye kadar binlerce can aldı. Ölümcül salgın özellikle ABD ve Avrupa ülkelerinde çok etkili oldu. Dünyanın süper güçleri olduğu iddia edilen ülkeler, virüs karşısında adeta diz çöktü. Başta ABD başkanı Donald Trump olmak üzere birçok AB lideri, virüs konusunda Çin'i suçluyor. Yeni tip koronavirüs salgınının gerçek boyutunu dünyadan saklamakla suçlanan Çin'deki vaka sayısına ilişkin yeni bir araştırma yayımlandı. Üniversitesi'nin araştırmasına göre; Çin'de ilk dalgada açıklanandan, 230 bin daha fazla vaka vardı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.04.2020 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020
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GERÇEK ORTAYA ÇIKTI! ÇİN GERÇEK VERİLERİ DÜNYADAN SAKLADI İDDİASI

Üniversitesi'nin kamu sağlığı bölümünde yapılan bir araştırma, Çin'deki ilk koronavirüs dalgasında resmi açıklamaların dört katından fazla vaka olabileceği sonucuna vardı. Lancet dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Çin'in yaklaşık 55 bin vaka bildirdiği tarihinde, ülkede esasında 232 binden fazla enfekte olmuş hasta vardı.

ABD ÇİN'İ SUÇLUYOR
ABD'nin Çin'i dünyadan bilgi saklamakla suçladığı bir dönemde yayımlanan araştırma, bu durumu Kovid-19 hastalığının tanımının salgın sırasında değişmesine bağlıyor. Araştırmacılar, salgının ilk safhalarında kullanılan Kovid-19 tanımının, virüse dair bilimsel verilerin artması ve laboratuvar kapasitesinin gelişmesiyle sonraki günlerde değiştiğini hatırlattı.

POTANSİYEL HASTA KABUL EDİLEBİLECEĞİNİ BELİRTMİŞTİ
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, 15 Ocak-3 Mart tarihleri arasında Kovid-19'un hastanelerdeki vaka tanımı için yedi güncelleme yayımlamak zorunda kalmış, daha hafif semptomlar ile Wuhan ile teması olmayan kişilerin de potansiyel hasta kabul edilebileceğini belirtmişti.

ÇİN'DE VAKA SAYISI 55 BİN DEĞİL 232 BİN OLURDU
Araştırmada, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Wuhan'da 20 Şubat'a dek topladığı veriler incelendi. Buna göre, hastalık tanımında yapılan ilk dört değişikliğin ardından, tespit edilen vakaların oranında büyük artış kaydedildi. Araştırmada, "Eğer hastalık tanımında yapılan beşinci değişiklik, yeterli bir test kapasitesi ile salgının başından bu yana geçerli olsaydı, teyit edilmiş vaka sayısının 55 bin 508 olduğu 20 Şubat 2020 tarihinde Çin'de, 232 bin vaka olurdu" denildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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