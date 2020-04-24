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Rusya’da son 24 saatte 5 bin 489 yeni koronavirüs vakası

’da son 24 saatte 5 bin 489 kişide daha virüs tespit edildi. Ülkede toplam sayısı 68 bin 622’ye yükseldi. Virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 615’e çıktı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.04.2020 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020
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RUSYA'DA VAKA SAYISINDA REKOR ARTIŞ!

Dünyayı etkisi altına alan salgını can almaya devam ediyor. 'da sayılarında artış devam ediyor.

Rusya’da son 24 saatte 5 bin 489 yeni koronavirüs vakası RUSYA’DA SON 24 SAATTE 5 BİN 489 YENİ KORONAVİRÜS VAKASI

VAKA SAYISI HIZLA ARTIYOR

Ülkede 5 bin 489 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 68 bin 622'e yükselirken; 60 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 615'e çıktı.

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