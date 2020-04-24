Rusya’da son 24 saatte 5 bin 489 yeni koronavirüs vakası

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. Rusya'da vaka sayılarında artış devam ediyor.

VAKA SAYISI HIZLA ARTIYOR

Ülkede 5 bin 489 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 68 bin 622'e yükselirken; 60 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 615'e çıktı.