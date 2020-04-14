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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin itiraf etti: Ciddi bir baskı altındayız

Tüm dünyada olduğu gibi Rusya da korona alarmı seviyesini artırdı. Gündemi değerlendiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den çok önemli açıklamalar geldi. Putin, corona virüs (Covid-19) salgınının, Rusya'daki şirketler için "şok" yarattığını belirterek, "Ancak bunun hükümet için benzer bir şok yaratmaması gerekiyor. Rus ekonomisi ve şirketler ciddi bir baskı altında." mesajını verdi. İşte Rusya'dan son corona tablosu ve ülkeden çarpıcı kareler...

Giriş Tarihi: 14.04.2020 14:52 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 15:11
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin itiraf etti: Ciddi bir baskı altındayız

Putin, başkent Moskova'da, ülke ekonomisine dair yetkililerle video konferans yoluyla gerçekleştirdiği toplantıda değerlendirmelerde bulundu.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin itiraf etti: Ciddi bir baskı altındayız

Kovid-19 salgını nedeniyle düşen talebin hem Rusya hem de diğer ülkeler için en hassas sorun olduğuna işaret eden Putin, "Rusya'daki perakende ticareti nisanda yüzde 35 azaldı. Bu aynı zamanda pazarın ne kadar hızlı bir şekilde küçüldüğünü gösteriyor." diye konuştu.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin itiraf etti: Ciddi bir baskı altındayız

Ülkedeki kritik bankalarda yeni ipotek kredilerinin de sert bir şekilde düştüğünü vurgulayan Putin, "Bu da mutlaka inşaat ve ilintili sektörleri etkileyecektir. Fakat bizim açımızdan burada beklenmedik bir şey yok. Bu durum şirketler için şok yarattı. Ancak bunun hükümet için benzer bir şok yaratmaması gerekiyor." dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin itiraf etti: Ciddi bir baskı altındayız

Küresel ekonomide yaşandığı gibi Rus ekonomisinde de zorlukların yaşandığına işaret eden Putin, "Rus ekonomisi ve şirketler ciddi bir baskı altında. Kovid-19 salgını ticareti ve işgücü olumsuz etkiledi ve etkilemeye devam ediyor. Ancak bizim krize karşı gerekli araçlarımız ve rezervlerimiz mevcuttur. Bu kaynakları en etkin şekilde kullanmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin itiraf etti: Ciddi bir baskı altındayız

Uzmanlar, öncü tahminlere göre, geçen yıl yüzde 1,3 oranında büyüyen Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 5 küçülmesini bekliyor.