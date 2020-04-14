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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin itiraf etti: Ciddi bir baskı altındayız
Tüm dünyada olduğu gibi Rusya da korona alarmı seviyesini artırdı. Gündemi değerlendiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den çok önemli açıklamalar geldi. Putin, corona virüs (Covid-19) salgınının, Rusya'daki şirketler için "şok" yarattığını belirterek, "Ancak bunun hükümet için benzer bir şok yaratmaması gerekiyor. Rus ekonomisi ve şirketler ciddi bir baskı altında." mesajını verdi. İşte Rusya'dan son corona tablosu ve ülkeden çarpıcı kareler...
Giriş Tarihi: 14.04.2020 14:52 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 15:11
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