ABD Başkanı Trump'tan şok öneri: Koronavirüse karşı insanlara dezenfektan enjekte edilsin
Koronavirüs salgının merkezi haline gelen ABD’de salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı 50 bini geçti. ABD Başbakanı Donald Trump, koronavirüs için insanlara doğrudan dezenfektan enjekte edilmesinin mümkün olup olmadığının araştırılmasını önerdi.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Corona Virüs nedeniyle ABD'de hayatını kaybeden kişilerin sayısı son 24 saatte 2 bin 562 artarak 50 bin 243'e yükseldi. Son 24 saatte ülke genelinde virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 37 bin 617 artarak 886 bin 709'a ulaştı.
TRUMP İNSANLARA DEZENFEKTAN ENJEKTE EDİLMESİNİ ÖNERDİ
ABD Başbakanı Donald Trump, Corona Virüsle mücadele için insanlara doğrudan dezenfektan enjekte edilmesinin mümkün olup olmadığının araştırılmasını önerdi. Beyaz Saray'da Perşembe akşamı düzenlenen basın toplantısında hükümete danışmanlık yapan bir uzman, dezenfektanların yeni tip Corona Virüsü kapı kolu gibi metal yüzeylerde hızla öldürdüğü bilgisini verdi. Bunun üzerine Trump, "Bizim de böyle bir şey yapabilmemizin bir yolu var mı, (vücuda) enjekte etmek veya neredeyse temizlik yapmak... bunu incelemek ilginç olurdu" dedi. Uzmanın, direkt güneş ışığına maruz kalan virüsün etkisini kısa sürede yitirdiğini söylemesi üzerine de Trump, tedavide ultraviyole ışınların veya çok güçlü ışınların kullanılabileceğine işaret ederek, bunun araştırabileceğini söyledi.
CORONA VİRÜS GÜNEŞTE HIZLI ÖLÜR
ABD Başkanı Trump, sıcağın ve güneşin Corona Virüsü hızlı ölebileceğini belirtti ve İç Güvenlik Bakanlığı'ndan bir yetkili virüsün güneş ışığında daha hızlı öldüğünü gösteren yeni bir çalışma ortaya koydu. Çalışmada aynı zamanda yüksek nemin de virüsü daha hızlı öldürdüğüne dikkat çekildi.
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