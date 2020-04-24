24 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD Başkanı Trump'tan şok öneri: Koronavirüse karşı insanlara dezenfektan enjekte edilsin

ABD Başkanı Trump'tan şok öneri: Koronavirüse karşı insanlara dezenfektan enjekte edilsin

salgının merkezi haline gelen ’de salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı 50 bini geçti. ABD Başbakanı , koronavirüs için insanlara doğrudan dezenfektan enjekte edilmesinin mümkün olup olmadığının araştırılmasını önerdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.04.2020 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020
ABONE OL
TRUMP'TAN ŞOK ÖNERİ: İNSANLARA DEZENFEKTAN ENJEKTE EDİLSİN

'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Virüs nedeniyle 'de hayatını kaybeden kişilerin sayısı son 24 saatte 2 bin 562 artarak 50 bin 243'e yükseldi. Son 24 saatte ülke genelinde virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 37 bin 617 artarak 886 bin 709'a ulaştı.

Trump ABD'ye göçmen kabulünü 60 gün askıya alan kararnameyi imzaladı TRUMP ABD'YE GÖÇMEN KABULÜNÜ 60 GÜN ASKIYA ALAN KARARNAMEYİ İMZALADI

TRUMP İNSANLARA DEZENFEKTAN ENJEKTE EDİLMESİNİ ÖNERDİ

ABD Başbakanı , Corona Virüsle mücadele için insanlara doğrudan dezenfektan enjekte edilmesinin mümkün olup olmadığının araştırılmasını önerdi. 'da Perşembe akşamı düzenlenen basın toplantısında hükümete danışmanlık yapan bir uzman, dezenfektanların yeni tip kapı kolu gibi metal yüzeylerde hızla öldürdüğü bilgisini verdi. Bunun üzerine Trump, "Bizim de böyle bir şey yapabilmemizin bir yolu var mı, (vücuda) enjekte etmek veya neredeyse temizlik yapmak... bunu incelemek ilginç olurdu" dedi. Uzmanın, direkt güneş ışığına maruz kalan virüsün etkisini kısa sürede yitirdiğini söylemesi üzerine de Trump, tedavide ultraviyole ışınların veya çok güçlü ışınların kullanılabileceğine işaret ederek, bunun araştırabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump milli parkların açılacağını duyurdu ABD BAŞKANI DONALD TRUMP MİLLİ PARKLARIN AÇILACAĞINI DUYURDU

CORONA VİRÜS GÜNEŞTE HIZLI ÖLÜR

ABD Başkanı Trump, sıcağın ve güneşin Corona Virüsü hızlı ölebileceğini belirtti ve İç Güvenlik Bakanlığı'ndan bir yetkili virüsün güneş ışığında daha hızlı öldüğünü gösteren yeni bir çalışma ortaya koydu. Çalışmada aynı zamanda yüksek nemin de virüsü daha hızlı öldürdüğüne dikkat çekildi.

ABD Başkanı Trump, Harvard Üniversitesinden coronavirüs yardım parasını iade etmesini istedi ABD BAŞKANI TRUMP, HARVARD ÜNİVERSİTESİNDEN CORONAVİRÜS YARDIM PARASINI İADE ETMESİNİ İSTEDİ
Trump istedi Başkan Erdoğan onay verdi! Türkiye'den ABD'ye yardım eli... TRUMP İSTEDİ BAŞKAN ERDOĞAN ONAY VERDİ! TÜRKİYE'DEN ABD'YE YARDIM ELİ...
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA