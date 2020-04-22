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Trump istedi Başkan Erdoğan onay verdi! Türkiye'den ABD'ye yardım eli...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.04.2020
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TRUMP İSTEDİ BAŞKAN ERDOĞAN ONAY VERDİ!

Başkan , Başkanı ’ın talebi üzerine ventilatör (solunum destek) cihazı yapımında kullanılan bir parçanın tedarikine onay verdi.

ile mücadelede kendi ventilatör cihazını geliştiren ve seri üretime başlayan , bu cihazlardan 5 bin tane daha üretmeye hazırlanırken bu cihazlar Başkan - 'ın 20 Nisan günü gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde de gündeme geldi.

100 bin adet

Milliyet'te yer alan habere göre; Trump ile Başkan Erdoğan koronavirüsün yayılımında son durumu değerlendirirken solunum cihazları ve koruyucu ekipmanlara ilişkin konu da ele alındı. Trump, ülkesinde solunum cihazı üretmeye başlayan otomotiv devi firmaların önemli bir parça konusunda tedarik sıkıntısı yaşadığını ifade ederek Türkiye'den bu parçaların temini konusunda destek istedi.

Başkan Erdoğan da kurmaylarından söz konusu parçalarla ilgili bilgi alırken, parçanın Türkiye'de yeterli düzeyde olması halinde Trump'a gönderebileceklerini söyledi. Bu parçanın yanı sıra maske, tulum ve benzeri tıbbi koruyucu ekipman konusunda da 'ye yüklü bir gönderme yapılmasına bu görüşmede karar verildi. Bu alımların ABD'li şirketlerce gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Trump, Twitter hesabından daha önce yaptığı açıklamada, "Ford, ve , ventilatör ve diğer metal ürünleri üretmeye başlıyor, hızlı olun" ifadelerini kullanmıştı. Söz konusu firmaların haziran sonuna kadar 100 bin solunum cihazı üretmeleri planlanıyor.

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü SON DAKİKA: BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ABD BAŞKANI TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ABD BAŞKANI TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ

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