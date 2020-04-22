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ABD Başkanı Donald Trump milli parkların açılacağını duyurdu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.04.2020
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ABD BAŞKANI DONALD TRUMP MİLLİ PARKLARIN AÇILACAĞINI DUYURDU

Başkanı , 'da düzenlenen "" kapsamındaki ağaç dikme etkinliğinde, Kovid-19 salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, bazı eyaletlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini gevşetmesiyle ulusal parkların da açılacağını bildirdi.

Salgından çok yoğun etkilenmeyen bazı eyaletlerin ekonomilerini yeniden faaliyete geçirmeleri için hazırlanan 3 aşamalı eylem planını anımsatan Trump, Kovid-19 için "görünmez düşman" tanımlamasını kullandı.

Trump, "Görünmez düşmana karşı aldığımız önemli yol sayesinde, hazırladığımız eylem planı kapsamında Amerikan halkı için milli parkları ve kamu alanlarını açacağımızı duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." dedi.

İsim vermeden 'e yüklenen Trump, "Bu salgın daha ilk çıktığı yerde kontrol altına alınabilirdi. Salgının nereden çıktığını da hepiniz biliyorsunuz." diye konuştu.

'de alınan Kovid-19 önlemleri çerçevesinde ülke genelindeki milli parklar ve kamusal alanların birçoğu kapatılmıştı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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