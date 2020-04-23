ABD'den koronavirüs tedavisinde kök hücre denemesine onay
Son dakika haberine göre, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavisinde, başka hücrelere dönüşebilme ve kendini yenileyebilme kapasitesine sahip mezenkimal kök hücrelerin kullanmasını öngören klinik denemeye onay verdi.
"Clinical Trials Arena" internet sitesinde yer alan habere göre, merkezi Teksas eyaletinde bulunan Hope Biosciences şirketinin ikinci aşama klinik deneme için yaptığı başvuru kabul edildi.
Şirket, Houston kentindeki River Oaks Hastanesinde yürüteceği klinik denemede, Kovid-19 tedavisi gören 110 hastaya yağ türevli mezenkimal kök hücreleriyle (HB-adMSCs) terapi uygulayacak.
Hastalara 10 günlük periyotta 4 doz halinde 100 milyon mezenkimal kök hücresi enjekte edilecek.
HASTALARI SOLUNUM CİHAZINA İHTİYAÇ DUYMADAN İYİLEŞTİRMEYİ AMAÇLIYORLAR
Şirketin kurcusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Donna Chang, tedavinin hedefinin klinik durumu ağır hastaları, solunum cihazının bağlandığı entübasyon aşamasına geçmeden iyileştirmek olduğunu belirterek, "Mezenkimal kök hücre aktararak hastanın bağışıklık sisteminin Kovid-19'un yarattığı hasara direnmesini ve hücrelerin yenilenmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Hastaları solunum cihazına bağlanmaktan kurtarabilirsek hayatta kalma şanslarını arttırabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
Şirket daha önce virüsün enfeksiyonunu önlemeye yönelik iki klinik deneme yürütmüştü.
Çin'de ortaya çıktıktan sonra 200'den fazla ülkeye yayılarak pandemiye dönüşen Kovid-19'a karşı ne bağışıklık sağlayacak bir aşı ne de kesin etkili bir ilaç veya tedavi henüz bulunamadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- ABD Başkanı Donald Trump milli parkların açılacağını duyurdu
- Osmanlı'yı hatırlatarak Türkiye'ye teşekkür ettiler
- Bakan Koca'dan New York Times'ın haberine tepki
- Türk bayrağı 'dünyanın en güzel bayrağı' anketinde zirvede
- İspanya'dan flaş korona kararı!
- Romanya'da korona tedbirleri hafifletilecek
- Prof. Dr. Tevfik Özlü Türkiye'nin koronavirüs tablosunu yorumladı
- Filistin'den İsrail'e uyarı
- İran'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü
- Fransa'da ölenlerin sayısı 21 bin 340 oldu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Marketler sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu? 23-24-25-26 Nisan'da A101, ŞOK, BİM, Migros açık mı, kapalı mı?
- e-Devlet 1.000 TL pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır? 3. faz sosyal yardım başvuru şartları neler?
- 2020 Ramazan pidesi fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, İzmir pide fiyatları...
- Ramazan imsakiyesi 2020: İlk sahur ve iftar vakti saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Ramazan imsakiyesi
- Son dakika: Otobüs seferleri ne zaman açılacak? Şehir dışına çıkma yasağı ne zaman bitecek?
- Ziya Selçuk tarih verdi! Okullar Mayıs'ta açılacak mı? Yazın okul olacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- KPSS 2020/6 tercih kılavuzu: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları
- LGS Nisan ayı 2. örnek sorular listesi! MEB LGS sayısal - sözel örnek soru ve cevap anahtarı! 2020 LGS ne zaman?
- Kargo firmaları sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu? 23-24-25-26 Nisan'da kargolar açık mı, kapalı mı?
- 23 Nisan şiirleri ve resimleri! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel en güzel 2-4-6 kıtalık şiirler
- BİM'in bu cuma indirimleri satışta! 22 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
- 22 Nisan Türkiye koronavirüs haritası! Türkiye corona virüsü vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı tablosu