23 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD'den koronavirüs tedavisinde kök hücre denemesine onay

ABD'den koronavirüs tedavisinde kök hücre denemesine onay

Son dakika haberine göre, Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavisinde, başka hücrelere dönüşebilme ve kendini yenileyebilme kapasitesine sahip mezenkimal kök hücrelerin kullanmasını öngören klinik denemeye onay verdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.04.2020
ABONE OL
ABD'DEN KORONAVİRÜS TEDAVİSİNDE KÖK HÜCRE DENEMESİNE ONAY

"Clinical Trials Arena" internet sitesinde yer alan habere göre, merkezi Teksas eyaletinde bulunan Hope Biosciences şirketinin ikinci aşama klinik deneme için yaptığı başvuru kabul edildi.

Şirket, Houston kentindeki River Oaks Hastanesinde yürüteceği klinik denemede, Kovid-19 tedavisi gören 110 hastaya yağ türevli mezenkimal kök hücreleriyle (HB-adMSCs) terapi uygulayacak.

Hastalara 10 günlük periyotta 4 doz halinde 100 milyon mezenkimal kök hücresi enjekte edilecek.

HASTALARI SOLUNUM CİHAZINA İHTİYAÇ DUYMADAN İYİLEŞTİRMEYİ AMAÇLIYORLAR

Şirketin kurcusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Donna Chang, tedavinin hedefinin klinik durumu ağır hastaları, solunum cihazının bağlandığı entübasyon aşamasına geçmeden iyileştirmek olduğunu belirterek, "Mezenkimal aktararak hastanın bağışıklık sisteminin Kovid-19'un yarattığı hasara direnmesini ve hücrelerin yenilenmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Hastaları solunum cihazına bağlanmaktan kurtarabilirsek hayatta kalma şanslarını arttırabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Şirket daha önce virüsün enfeksiyonunu önlemeye yönelik iki klinik deneme yürütmüştü.

'de ortaya çıktıktan sonra 200'den fazla ülkeye yayılarak pandemiye dönüşen Kovid-19'a karşı ne bağışıklık sağlayacak bir aşı ne de kesin etkili bir ilaç veya tedavi henüz bulunamadı.

ABD Başkanı Donald Trump milli parkların açılacağını duyurdu ABD BAŞKANI DONALD TRUMP MİLLİ PARKLARIN AÇILACAĞINI DUYURDU
İran'dan ABD Başkanı Trump'ın vur emrine sert yanıt! İRAN'DAN ABD BAŞKANI TRUMP'IN "VUR" EMRİNE SERT YANIT!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA