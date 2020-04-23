Filistin'den İsrail'e uyarı
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in, Filistin topraklarının herhangi bir parçasını kendi topraklarına ilhak etmesi halinde İsrail-ABD-Filistin arasındaki anlaşmaları iptal edilmiş sayacaklarını söyledi.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ramazan ayının yaklaşması dolayısıyla Filistin resmi televizyonunda yaptığı konuşmada, "İsrail ve ABD hükümetleri de dahil ilgili tüm uluslararası taraflara, İsrail'in topraklarımızın herhangi bir parçasını kendi topraklarına ilhak ettiğini duyurması halinde eli kolu bağlı durmayacağımızı ve bu iki devletle aramızdaki tüm anlaşmaları hükümsüz sayacağımızı bildirdik." dedi.
"Hiç kimse, dünyanın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesini fırsat bilerek ulusal haklarımızın üstüne konacağını hayal etmesin" ifadesini kullanan Abbas, Filistinlilerin haklarıyla oynamayı ya da ulusal kararlarını ihlal etmeyi düşünenlere karşı her zaman uyanık olacaklarını söyledi.
Ramazan ayının yaklaşmasıyla ilgili de Abbas, Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan önlemlere uyulmasının zorunlu olduğunu belirtti.
Abbas, hükümete halkın sıkıntılarını hafifletmesi, sağlık ve emniyetlerinin sağlanması için elinden gelen tüm imkanları seferber etmesi talimatı verdiğini sözlerine ekledi.
Filistin Sağlık Bakanlığı pazartesi günü ülkedeki Kovid-19 vaka sayısının 449'a ulaştığını, bunların 15'inin Gazze'de, 120'sinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te, diğerlerinin ise Batı Şeria'da bulunduğunu açıklamıştı.
İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Nisan'da El-Halil'deki Harem-i İbrahim'e ait vakıf arazilerine, "geliştirme ve genişletme projesi" gerekçesiyle "Yahudileştirme" ve "Yahudi yerleşim birimi inşa" planı çerçevesinde el koyma kararını onaylamıştı.
Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı da daha önce yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının ülkedeki Kovid-19 salgınını bahane ederek, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ni tamamen kontrol altına almaya çalıştığı uyarısında bulunmuştu.
MESCİD-İ AKSA'DAN SONRAKİ EN KUTSAL DÖRDÜNCÜ CAMİ
İşgal altındaki Kudüs kentinde bulunan Mescid-i Aksa'nın çevresi olarak kabul edilen El-Halil kentindeki Harem-i İbrahim, Mekke'deki Mescid-i Haram ile Medine'deki Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal dördüncü cami sayılıyor.
Caminin altında yer alan Hazreti İbrahim ve eşi Hazreti Sare'nin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarlarının bulunduğuna inanılan mağara, İsrail tarafından "Ata Babalar (Machpelah)" olarak isimlendiriliyor. Harem-i İbrahim, bu nedenle sık sık fanatik Yahudilerin baskınlarına uğruyor.
Hazreti İshak ve eşinin bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalırken, diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmış durumda.
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