22 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İran'dan ABD Başkanı Trump'ın "vur" emrine sert yanıt!

İran'dan ABD Başkanı Trump'ın "vur" emrine sert yanıt!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.04.2020
ABONE OL
İRAN'DAN ABD BAŞKANI TRUMP'IN VUR EMRİNE SERT YANIT!

'dan Başkanı 'ın ''vur'' emrine sert yanıt geldi. İran Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Ebulfazl Şikarçi, ABD'nin diğer ülkeleri tehdit etmek yerine 'daki kendi askerlerini koronavirüsten kurtarması gerektiğini ifade etti.

Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Ebulfazl Şikarçi'den Başkanı 'ın İran tarafından taciz edilmeleri halinde ABD donanmasına "vur emri" verdiğini belirtmesinin ardından açıklama geldi. General Şikarçi ABD'nin kendi askerlerini korona virüsten kurtarması gerektiğini ifade ederek, "ABD diğer ülkeleri tehdit etmek yerine 'daki kendi askerlerini korona virüsten kurtarsın. İran Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı gibi askerlerini bölgeden çıkartarak korona virüsten etkilenen kendi halkına yardıma göndersin" dedi. ABD'nin korona virüsten en çok etkilenen ülke olduğunu belirten Şikarçi, "ABD'li yetkililer önce kendi halkları ve kendileri için çözüm bulsunlar" ifadelerini kullandı.

Dünya korona virüs pandemisiyle mücadele ederken korona virüsün merkezi haline gelen ABD'de Başkan Donald Trump, 'nde gerilimi artıracak bir açıklama yaparak, "ABD donanmasına, denizde bizim gemilerimizi taciz etmeleri halinde herhangi bir İran gambotu ya da gambotlarını imha etmesi ve vurması talimatı verdim" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Basra Körfezinde bulunan ABD Donanmasına bağlı Beşinci Filo tarafından 16 Nisan'da yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızlarına bağlı 11 sürat botunun bölgede müşterek görev icra eden 6 ABD gemisine tehlikeli bir şekilde yaklaşarak gemileri taciz ettiği bildirilmişti.

Son dakika: Donald Trump'tan İran'ı vurun talimatı SON DAKİKA: DONALD TRUMP'TAN "İRAN'I VURUN" TALİMATI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA