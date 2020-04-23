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İspanya corona virüs nedeniyle uyguladığı OHAL'in süresini 9 Mayıs'a uzattı!

Yeni tip (Kovid-19) salgınından dünyada en fazla etkilenen ülkelerden biri olan , 14 Mart'tan bu yana uyguladığı olağanüstü hali () 9 Mayıs'a kadar uzattı.

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Giriş Tarihi: 23.04.2020 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020
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Sol koalisyon hükümetinin aldığı 'i uzatma kararı, mecliste yapılan oylamada kabul edildi.

Başbakan Pedro Sanchez, mecliste yaptığı konuşmada, OHAL'in 9 Mayıs'tan sonra da 15 gün daha uzatılacağının sinyalini vererek, kademeli olarak normale geçiş sürecinde çok temkinli olacaklarını vurguladı.

"Salgının gidişatına göre ileri ve geri adımlar atacağız." diyen Sanchez, "yanlış adımları önlemek ve kademeli normale geçişin güvenli bir şekilde olması için maksimum dikkat ve temkinle hareket edeceklerini" söyledi.

Başbakanı, virüsle mücadelede yakalanacak başarıya orantılı olarak normalleşme süreciyle ilgili adımları 15 Mayıs sonrasında atmayı planladıklarını, gevşemenin "yavaş ve kademeli" olacağını ifade etti.

İspanya'da Kovid-19 kaynaklı ölü ve vaka sayılarının gerçeği yansıtmadığı eleştirilerine de cevap veren Sanchez, "Dünyanın hiçbir yerinde gerçek rakamları bilmiyoruz. Sunulan tüm veriler, Dünya Sağlık Örgütünün standartları içinde geçici değer taşımaktadır. Dünyada Kovid-19 teşhisi konulan 2,5 milyon kişi var çünkü bunlara test yaptılar. Eğer bir ülke test yapmıyorsa 'bende vaka yok' diyebilir. Eğer bir ülke her vatandaşına test yapabilme kapasitesine sahipse hiçbir yerde olmadığı kadar vaka çıkar. İspanya, en fazla test yapılan ülkelerden biri." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan, Kovid-19'un yarattığı sağlık krizinin ülkenin sadece sosyal ve ekonomik değil, siyasi yapısını da değiştireceğini dile getiren Sanchez, meclisteki siyasi partilere "iktidarda kim olursa olsun özerk yönetimleri yeniden yapılandırmak için anlaşma sağlamalıyız." çağrısında bulundu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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