Son dakika: Donald Trump'tan "İran'ı vurun" talimatı

Son dakika haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump, İran'a gözdağı verdi. Trump sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İran savaş gemilerinin, ABD donanmasına ait gemileri taciz etmesi durumunda, 'vurma ve yok etme' talimatı verdiğini duyurdu.

SON DAKİKA HABERİ: ABD ile İran arasında corona virüsün (Covid-19) yaşandığı şu günlerde ipler yeniden gerildi.



TRUMP'TAN GÖZDAĞI



ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden İran'a gözdağı veren bir mesaj paylaştı.



"İRAN'I VURUN" TALİMATI



Donald Trump Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İran savaş gemilerinin, ABD donanmasına ait gemileri taciz etmesi durumunda, 'vurma ve yok etme' talimatı verdim" ifadelerine yer verdi.

