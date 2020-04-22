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Son dakika: Donald Trump'tan "İran'ı vurun" talimatı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.04.2020 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020
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TRUMP'TAN İRAN'I VURUN TALİMATI

Son dakika haberine göre; Başkanı , 'a gözdağı verdi. Trump hesabı 'dan yaptığı paylaşımda, İran savaş gemilerinin, ABD donanmasına ait gemileri taciz etmesi durumunda, 'vurma ve yok etme' talimatı verdiğini duyurdu.

SON DAKİKA HABERİ: ile arasında corona virüsün (Covid-19) yaşandığı şu günlerde ipler yeniden gerildi.

TRUMP'TAN GÖZDAĞI

ABD Başkanı , hesabı üzerinden İran'a gözdağı veren bir mesaj paylaştı.

"İRAN'I VURUN" TALİMATI

Donald Trump 'dan yaptığı açıklamada, "İran savaş gemilerinin, ABD donanmasına ait gemileri taciz etmesi durumunda, 'vurma ve yok etme' talimatı verdim" ifadelerine yer verdi.

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