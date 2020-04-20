20 Nisan 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD Başkanı Trump ve eyalet valileri arasında ''test kapasitesi'' krizi!

ABD Başkanı Trump ve eyalet valileri arasında ''test kapasitesi'' krizi!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.04.2020
ABONE OL
ABD BAŞKANI TRUMP VE EYALET VALİLERİ ARASINDA ''TEST KAPASİTESİ'' KRİZİ!

Dünya genelinde Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olan 'de federal yönetim ile eyalet yönetimleri arasında "testlerin sorumluluğunun kimde" olduğu tartışması yaşanıyor.

Başkanı , Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Kovid-19 testleri ve solunum cihazları noktasında bir taraftan eyalet valilerine yüklenirken bir taraftan da eyaletlere destek vereceklerini açıkladı.

Geçen ay, Demokrat valilerin sürekli solunum cihazlarının azlığından yakındığını belirten Trump, solunum cihazı temininin eyaletlerin sorumlululuğunda olmasına rağmen federal hükümetin ihtiyaç duyulan yerlere bu cihazları ulaştırdığını kaydetti.

Trump, "Şimdi de bu Demokrat valiler 'test, test, test' diyor ve yine çok tehlikeli bir siyasi oyun oynuyorlar. Testleri federal hükümet değil, eyaletler yapmalı ama biz yine de valilerle çalışacağız ve testlerin yapılmasını sağlayacağız. Çok karmaşık olan binlerce solunum cihazının üretimi ile kıyaslandığında, test üretimi çok basit kalıyor." ifadelerini kullandı.

CUMHURİYETÇİ VALİ GÜNEY KORE'DEN 500 BİN TEST KİTİ ALDI

Öte yandan Cumhuriyetçi Vali Larry Hogan yönetimindeki Maryland eyaletinin, 'den 500 bin test kiti aldığı bildirildi.

Hogan'ın Sözcüsü Mike Ricci, Twitter'dan, haftalar süren diplomatik çabalar sonucu Güney Kore'den 500 bin test kiti aldıklarını duyurdu.

Aynı zamanda Ulusal Valiler Birliği Başkanı da olan Hogan, CNN televizyonuna verdiği demeçte, "Ortada yeterli sayıda test olduğunu ve valilerin bu testleri uygulaması gerektiğini söylemek doğru olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP VE EYALET VALİLERİ ARASINDA "TEST" KRİZİ

ABD'de ekonominin yeniden faaliyete geçmesi ve salgınla mücadelede alınan önlemlerinin kaldırılması için eyaletlerin yeterli test kapasitesine ulaşması gerekiyor.

Salgının ABD'deki merkez üssü olan 'un Valisi başta olmak üzere eyalet valileri ise ellerindeki ekipman yetersizliğine işaret ederek, Trump'a federal yardım çağrısında bulunuyor.

Trump ise krizin başından beri, eyalet stoklarının valilerin sorumluluğunda olduğunu savunarak, eyalet yönetimlerini suçluyor.

ABD'nin birçok eyaletinde ise salgınla mücadele tedbirlerinin kaldırılması için gösteriler düzenleniyor. Trump da bazı eyaletlerin aldığı önlemlerin "aşırı sıkı" olduğunu belirterek, göstericilere destek veriyor.

ABD Başkanı Trump, canlı yayında test kitini kulak temizleme çubuğu ile karşılaştırdı ABD BAŞKANI TRUMP, CANLI YAYINDA TEST KİTİNİ KULAK TEMİZLEME ÇUBUĞU İLE KARŞILAŞTIRDI
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA