Koronavirüs aşısı için sevindirici haber geldi! Almanya'da insanlar üzerinde denenecek

Almanya'nın Mainz kentinde Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech'e, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için klinik deney yapma onayı verildi.

Almanya'da aşı ve ilaçlara onay vermede yetkili Paul-Ehrlich Enstitüsünden yapılan açıklamada, muhtemel Kovid-19 aşısı için ilk klinik çalışma yapma onayının BioNTech şirketine verildiği bildirildi.