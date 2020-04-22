Koronavirüs aşısı için sevindirici haber geldi! Almanya'da insanlar üzerinde denenecek
Almanya'nın Mainz kentinde Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech'e, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için klinik deney yapma onayı verildi.
Almanya'da aşı ve ilaçlara onay vermede yetkili Paul-Ehrlich Enstitüsünden yapılan açıklamada, muhtemel Kovid-19 aşısı için ilk klinik çalışma yapma onayının BioNTech şirketine verildiği bildirildi.
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