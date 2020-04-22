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Koronavirüs aşısı için sevindirici haber geldi! Almanya'da insanlar üzerinde denenecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.04.2020 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020
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KORONAVİRÜS AŞISI İÇİN SEVİNDİRİCİ HABER ALMANYA'DAN GELDİ

'nın kentinde Türk bilim insanı Prof. Dr. 'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması 'e, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için klinik deney yapma onayı verildi.

'da aşı ve ilaçlara onay vermede yetkili Paul-Ehrlich Enstitüsünden yapılan açıklamada, muhtemel Kovid-19 aşısı için ilk klinik çalışma yapma onayının şirketine verildiği bildirildi.

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