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Son dakika: Donald Trump, corona virüs nedeniyle ABD'ye göçü durduracak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.04.2020
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TRUMP ABD'YE GÖÇÜ DURDURACAK

Son dakika haberine göre; Başkanı , yeni tip (Kovid-19) nedeniyle, ABD'ye göçü geçici süreliğine askıya alan bir kararname imzalayacağını duyurdu.

Trump, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde atılacak yeni adımı, Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

Paylaşımında Kovid-19 için "görünmez düşman" tabirini kullanan Trump, "Görünmez düşmanın saldırısı altında olduğumuzu ve büyük Amerikan vatandaşlarının işlerini korumamız gerektiğini göz önüne alarak, 'ye göçü geçici olarak askıya alan bir kararname imzalayacağım." ifadesini kullandı.

Trump'ın söz konusu kararnameyi ne zaman imzalayacağı ve kapsamının ne olacağı ise henüz bilinmiyor.

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RUTİN VİZE HİZMETLERİ ASKIYA ALINMIŞTI

ABD yönetimi, 18 Mart'ta Kovid-19 salgını nedeniyle bazı ülkelerdeki hizmetlerini geçici olarak askıya aldığını duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Hizmetleri Bürosu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kovid-19 salgını nedeniyle, birçok ülkede rutin vize hizmetlerini askıya alıyoruz. Hizmetler, mümkün olan en kısa zamanda yeniden başlayacaktır ancak şu anda net bir tarih belirtemiyoruz." ifadelerine yer verilmişti.


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