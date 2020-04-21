Son dakika: Rusya'da corona virüs vaka sayısında rekor artış! Son 24 saatte...
Rusya'da Covid-19 yeni vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 642 artarak 52 bin 763'e yükseldi. Öte yandan dünya genelinde virüs nedeniyle 170 bin 482 kişi hayatını kaybetti.
Rusya'da Covid-19 vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 642 artarak 52 bin 763'e yükseldi.
Son 24 saatte ülke genelinde salgına bağlı nedenlerden 51 kişi yaşamını yitirdi. Toplam can kaybı 456'ya yükseldi.
DÜNYA GENELİNDE 2 MİLYON 480 BİNİ AŞTI
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 2 milyon 482 bin 556'ya ulaştı.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 170 bin 482 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 652 bin 479 kişi ise iyileşti.
ABD EN FAZLA VAKA VE ÖLÜMÜN GÖRÜLDÜĞÜ ÜLKE
En fazla vaka ve can kaybının görüldüğü ülke ABD oldu. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ülkede 787 bin 901 kişide Kovid-19 tespit edilirken, virüs nedeniyle 43 bin 364 kişi hayatını kaybetti.
VAKA SAYISI 10 BİNİ AŞAN ÜLKELER
Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 10 binden fazla olan ülkeler şunlar:
"İspanya 200 bin 210, İtalya 181 bin 228, Fransa 155 bin 383, Almanya 147 bin 65, İngiltere 124 bin 473, Türkiye 90 bin 980, Çin 83 bin 505, İran 82 bin 758, Rusya 52 bin 763, Brezilya 40 bin 814, Belçika 39 bin 983, Kanada 36 bin 831, Hollanda 33 bin 405, İsviçre 27 bin 944, Portekiz 20 bin 863, Hindistan 18 bin 658, Peru 16 bin 325, İrlanda 15 bin 652, Avusturya 14 bin 795, İsveç 14 bin 777, İsrail 13 bin 883, Japonya 11 bin 135, Güney Kore 10 bin 683 ve Şili 10 bin 507 ve Suudi Arabistan 10 bin 484 ve Ekvador 10 bin 128."
Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şöyle sıralandı:
"İtalya 24 bin 114, İspanya 20 bin 852, Fransa 20 bin 265, İngiltere 16 bin 509, Belçika 5 bin 828, İran 5 bin 209, Almanya 4 bin 862, Çin 4 bin 632, Hollanda 3 bin 751, Brezilya 2 bin 588, Türkiye 2 bin 140, Kanada 1690, İsveç 1580, İsviçre 1429, Portekiz 735, İrlanda 687, Hindistan 592, Ekvador 507, Avusturya 470, Peru 445, Rusya 456, Japonya 263, Güney Kore 237, İsrail 181 ve Şili 139 ve Suudi Arabistan 103."
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