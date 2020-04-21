Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2,5 milyonu aştı
Son dakika haberine göre: Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı dünya genelinde 2,5 milyonu aştı. Can kaybı ise 170 bini geçti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı dünya genelinde 2,5 milyonu aştı. İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 88 artarak 5 bin 297'ye yükseldi. İspanya'da covid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 430 artışla 21 bin 282'ye çıktı.
RUSYA'DA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 456'YA YÜKSELDİ
Rusya'da Covid-19 vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 642 artarak 52 bin 763'e yükseldi. Son 24 saatte ülke genelinde salgına bağlı nedenlerden 51 kişi yaşamını yitirdi. Toplam can kaybı 456'ya yükseldi.
ALMANYA'DA CAN KAYBI 4862
Almanya, 147 bin 65 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5'inci ülke oldu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 862'ye çıktı. Ülkede son 24 saatte 220 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 1323 kişide daha virüs tespit edildi.
DÜNYADA CAN KAYBI 170 BİNİ AŞTI
Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 170 bin 482'ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 2 milyon 482 bin 556'ya yükseldi. Virüsü yenen kişi sayısı da 652 bin 479'a çıktı.
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