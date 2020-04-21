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Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2,5 milyonu aştı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.04.2020 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020
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DÜNYADA VAKA SAYISI 2,5 MİLYONU AŞTI

dakika haberine göre: 'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan yeni tip (Kovid-19) salgınında vaka sayısı dünya genelinde 2,5 milyonu aştı. Can kaybı ise 170 bini geçti.

Yeni tip (Kovid-19) vaka sayısı dünya genelinde 2,5 milyonu aştı. 'da nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 88 artarak 5 bin 297'ye yükseldi. 'da covid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 430 artışla 21 bin 282'ye çıktı.

RUSYA'DA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 456'YA YÜKSELDİ

'da Covid-19 vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 642 artarak 52 bin 763'e yükseldi. Son 24 saatte ülke genelinde salgına bağlı nedenlerden 51 kişi yaşamını yitirdi. Toplam can kaybı 456'ya yükseldi.

ALMANYA'DA CAN KAYBI 4862

, 147 bin 65 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5'inci ülke oldu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 862'ye çıktı. Ülkede son 24 saatte 220 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 1323 kişide daha virüs tespit edildi.

DÜNYADA CAN KAYBI 170 BİNİ AŞTI

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 170 bin 482'ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 2 milyon 482 bin 556'ya yükseldi. Virüsü yenen kişi sayısı da 652 bin 479'a çıktı.

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