Koronavirüs İngiltere Başbakanı Johnson'ı derinden etkiledi! 'Şahin'den 'güvercin'e döndü
İngiltere'de yeni tip corona virüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 16 bin 500'ü geçerken, ülkede karantinanın ne zaman kaldırılması gerektiği tartışması yaşanıyor. İngiliz hükümeti de karantina tedbirleri konusunda "şahin" ve "güvercinler" olarak ikiye ayrıldı. Corona virüsüne yakalanmadan "şahin" kanatta yer alan Başbakan Boris Johnson "güvercin" tarafına geçti.
İngiltere'de hükümetteki Muhafazakar Parti içerisindeki bir kaynak, yeni tip corona virüse karşı alınan önlemler konusunda hükümet içerisinde tartışma yaşandığını iddia etti. Corona virüse yakalanmadan önce "sürü bağışıklığı" stratejisini savunan Başbakan Boris Johnson'ın şimdi karantina koşullarının sıkı bir şekilde uygulanmasından yana olduğu belirtildi.
İngiliz hükümetinde karantina tedbirleri konusunda bakanlar kurulunda iki kanadın oluştuğu ifade ediliyor. Başbakan Johnson tedbirlerin sıkı bir şekilde devam etmesini isteyerek "güvercin" kanadını oluşturuyor. Maliye Bakanı Rishi Sunak ise tedbirlerin ekonomiye daha zora sokacağını belirterek, ülkede bir an önce normalleşme adımlarının atılmasını savunuyor.
İngiliz hükümetinde karantina tedbirlerinin gevşetilmesini savunarak "şahin" kanadında yer alanlar Maliye Bakanı Rishi Sunak, Kabine Bakanı Michael Gove ve Ticaret Bakanı Liz Truss olara öne çıkıyor. "Güvercin" kanadını ise Başbakan Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock oluşturuyor. Dışişleri Bakanı Dominic Rabb, Eğitim Bakanı Gavin Williamson ve İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanı Alok Sharma ise karantina tedbirleri için orta yol bulunmasından yana.
"HASTALIĞI HALEN KAFASINDA YAŞIYOR"
Muhafazakar Parti'nin önde gelen milletvekillerinden biri, corono virüs nedeniyle yoğun bakımda kalan ve oksijen verilen Başbakan Boris Johnson'ın görüşlerinde büyük değişiklik yaşandığını söyledi. Daha önce "sürü bağışıklığı" stratejisini savunan Başbakan Johnson'ın şimdi karantina tedbirlerinin devam etmesinden yana tavır koyduğunu belirtti.
Muhafazakar Parti milletvekili, "Başbakan Boris Johnson'ın durduğu yer biraz tuhaf. Halen biraz korktuğunu düşünüyorum. Hastalığı ve doktorların kendisine yaptığı uyarılar onu fazlasıyla etkiledi. Hastalığı halen kafasında yaşıyor olması onu çekimser kıldı" dedi.
NTV'nin haberine göre, "Güvercin" kanatta yer alan İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock da, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ikinci bir corona virüs dalgasının vuracağı endişesini hatırlattı. Sağlık Bakanı Hancock tedbirlerin bir süre daha devam etmesini ve adım adım gevşemenin gelmesini savunuyor.
ÖLÜ SAYISI 16 BİNİ GEÇTİ
İngiltere'de yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 449 artarak 16 bin 509'a yükseldi.
İngiltere Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede Covid-19 kaynaklı can kaybı 16 bin 60'tan 16 bin 509'a, vaka sayısı 4 bin 676 artarak 124 bin 743'e çıktı.
Son 24 saatte 14 bin 106 kişiye daha test yapıldı. Test yapılan toplam kişi sayısı 386 bin 44'e, tekrarlar ile de toplam test sayısı 501 bin 379'a yükseldi.
980 ile en çok ölümün görüldüğü 10 Nisan'dan beri dalgalı bir düşüş gösteren can kayıpları, sonrasında sırasıyla 917, 737, 717, 778, 761, 861, 847, 888, 596 ve 449 olarak kayıtlara geçti.
Ancak veriler, sadece hastanedeki ölümleri kapsadığı için gerçek can kaybı bilinmiyor. Huzurevi işletmecileri, hizmet verdikleri yerlerdeki ölümlerin 7 bin 500'ü bulmuş olabileceğini söylüyor.
HÜKÜMET GERİ ADIM ATMIŞTI
İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.
23 Mart'ta alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler kapatılmıştı. 16 Nisan'da süresi dolan uygulama 3 hafta daha uzatılmıştı.
İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock'un da 27 Mart'ta testleri pozitif çıkmıştı.
Johnson, testi pozitif çıktıktan 10 gün sonra belirtiler devam ettiği için 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, ertesi gün yoğun bakıma alınmıştı.
Oksijen tedavisi uygulanan ve solunum cihazına bağlanmadığı bildirilen Başbakan, 9 Nisan'da yoğun bakımdan çıkmış, 12 Nisan'da taburcu edilmişti.
Prens Charles ve Sağlık Bakanı Hancock ise hastanede tedaviye ihtiyaç duyulmadan iyileşmişti.
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