ABD sağlıkta sınıfta kalırken, Türkiye dünyaya ders verdi

Koronavirüs salgınının dünyayı etkisi altına almasıyla ülkelerdeki sağlık sektörünün kalitesi ortaya çıktı. ABD ve Avrupa ülkeleri sağlık altyapısında sınıfta kalırken, Türkiye dünyanın her yerinden övgü aldı. Özellikle şehir hastaneleri hizmetleriyle parmak ısırtırken, sağlık sektörünün geliştirilmesindeki önem salgınla mücadelede bir kez daha ortaya çıktı.

ABD ve Avrupa'da sağlık sektörü çökme noktasına gelirken, Türkiye küresel anlamda dikkatleri üzerine çekti. Koronavirüsle mücadele kapsamında dünyanın her noktasına koşarak takdir toplayan Türkiye, sağlık sektöründe de geçmişte attığı adımların meyvesini topladı.

ABD'DE GÖRÜNTÜLER ŞOKE ETTİ! ÖLÜLER ÜST ÜSTE YIĞILDI

Sağlıkta büyük hamleler yapan Türkiye, küresel Koronavirüs salgınındaki mücadelesiyle de tüm dünyaya örnek oldu. Avrupa ve Amerika'dan gelen görüntüler, ülkemizdeki sıradan hastanelerin bile çok daha başarılı hizmetler verdiğini ortaya koyuyor.

ABD'nin en büyük hastanelerinden birisi olan Ny BronxHospital'dan gelen görüntüler, koronavirüs salgını sonrasında burada yaşananların bir kısmını gözler önüne serdi. Ölüleri koyacak yer bulamayan hastane yetkilileri, cesetleri saklamak için soğuk hava depoları ve TIR'ları kullanmaya başladı.

Türkiye'de sıradan bir devlet hastanesinde bile böyle bir manzara işle karşılaşmak mümkün değil. Her türlü önlemi erkenden alarak salgın hastalıkla mücadelede büyük başarı kazanan Türkiye, tüm dünyayı kıskandırıyor.

Hizmete alınan ve pek yakında alınacak yeni şehir hastaneleri, Türkiye'nin sağlık alanındaki hamlelerinin yeni simgeleri olacak.

BAŞKAN ERDOĞAN "HAYALİM" DEMİŞTİ DÜNYA HAYRAN KALDI

Bazı kesimlerin karşı çıkmasına rağmen Başkan Erdoğan önderliğinde yapılan şehir hastaneleri, koronavirüsle mücadelede bir kez daha ne kadar önemli olduklarını sergiledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim ve sevdam" olarak nitelendirdiği şehir hastaneleri projesi kapsamında, bugüne kadar 1550 yatak kapasiteli Adana Şehir Hastanesi, 1294 yatak kapasiteli Mersin Şehir Hastanesi, 755 yatak kapasiteli Isparta Şehir Hastanesi, 475 yatak kapasiteli Yozgat Şehir Hastanesi, 1607 yatak kapasiteli Kayseri Şehir Hastanesi, 558 yatak kapasiteli Manisa Şehir Hastanesi, 1038 yatak kapasiteli Elazığ Şehir Hastanesi, 3 bin 711 yatak kapasiteli Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, 1081 yatak kapasiteli Eskişehir Şehir Hastanesi ve 1355 yatak kapasiteli Bursa Şehir Hastanesi hizmete girdi.

Ayrıca, 789 yatak kapasiteli İstanbul Okmeydanı Şehir Hastanesi ile 1105 yatak kapasiteli Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanelerinin de ilk etabı hizmet vermeye başladı.