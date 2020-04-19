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Son dakika: ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.04.2020 Güncelleme Tarihi: 19.04.2020
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ABD'DE ÖLÜ SAYISI 40 BİNİ GEÇTİ

Son dakika haberleri... ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti. ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda. ABD'yi sırasıyla İspanya, İtalya ve Fransa izliyor.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ABD'de ölü sayısı 40 bini geçti.

John Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ülkede Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 742 bin 442'e ulaşırken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 40 bin 585'e çıktı.

ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor. New York ise ABD'de salgının merkez üssü olmaya devam ediyor.

İSPANYA, İTALYA VE FRANSA İZLİYOR

ABD'yi sırasıyla İspanya, İtalya ve Fransa izliyor.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump ve New York Valisi Andrew Cuomo, salgında ''pik noktasına'' ulaşıldığı, vaka ve ölü sayılarında düşüşün başladığı yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Trump, dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, salgının ''pik noktasına ulaştığına dair olumlu sinyaller görmeye devam ettiklerini'' belirtirken, New York Valisi Cuomo ise bugün salgında plato dönemine girildiğini, sayıların düşmeye başladığını söylemişti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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