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Japonya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.04.2020 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020
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JAPONYA'DA 6,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

'nın kuzeydoğusundaki Miyagi ile İwate eyaletlerinin açıklarında 6,1 büyüklüğünde meydana geldi. Ajans, depremle ilgili tsunami uyarısında bulunmadı.

'nın kuzeydoğusundaki Miyagi ile İwate eyaletlerinin açıklarında 6,1 büyüklüğünde meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamada, merkez üssü ülkenin kuzeydoğusundaki Miyagi ile İwate eyaletleri açıklarında olan depremin, yerel saatle 05.39'da yerin 50 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

Ajans, depremle ilgili tsunami uyarısında bulunmadı.

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