Son dakika: İran'da korkunç rakam! Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bini geçti
Son dakika haberine göre İran'da yeni tip koronavirü (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 73 artarak 5 bin 31'e yükseldi.
AYRINTILAR GELECEK...
SON DAKİKA: İRAN ORDUSUNDAN FLAŞ KORONA VİRÜS AÇIKLAMASI! "CORONA VİRÜSÜ 5 SANİYEDE TESPİT EDEN CİHAZ YAPTIK"
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