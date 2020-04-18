18 Nisan 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: İran'da korkunç rakam! Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bini geçti

Son dakika: İran'da korkunç rakam! Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bini geçti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.04.2020
ABONE OL
İRAN'DA ÖLENLERİN SAYISI 5 BİNİ GEÇTİ

Son dakika haberine göre 'da yeni tip koronavirü (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 73 artarak 5 bin 31'e yükseldi.

AYRINTILAR GELECEK...

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
İran corona virüsü 5 saniyede tespit eden cihaz üretmişti! Fena rezil oldu: Bilim kurgu hikayesi İRAN CORONA VİRÜSÜ 5 SANİYEDE TESPİT EDEN CİHAZ ÜRETMİŞTİ! FENA REZİL OLDU: "BİLİM KURGU HİKAYESİ"
İran, koronavirüs nedeniyle tahliye ettiği PKK'lı teröristi Türkiye'ye teslim etti İRAN, KORONAVİRÜS NEDENİYLE TAHLİYE ETTİĞİ PKK'LI TERÖRİSTİ TÜRKİYE'YE TESLİM ETTİ
Son dakika: İran ordusundan flaş korona virüs açıklaması! Corona virüsü 5 saniyede tespit eden cihaz yaptık SON DAKİKA: İRAN ORDUSUNDAN FLAŞ KORONA VİRÜS AÇIKLAMASI! "CORONA VİRÜSÜ 5 SANİYEDE TESPİT EDEN CİHAZ YAPTIK"
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Korona virüsle mücadelede ABD ve Avrupa’dan daha başarılı olduk” İRAN CUMHURBAŞKANI RUHANİ: "KORONA VİRÜSLE MÜCADELEDE ABD VE AVRUPA’DAN DAHA BAŞARILI OLDUK”

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA