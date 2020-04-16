İran, koronavirüs nedeniyle tahliye ettiği PKK'lı teröristi Türkiye'ye teslim etti
İran’da çatışmada yakalanarak tutuklanan PKK'lı terörist 'Argeş' kod adlı F.D., koronavirüs salgını nedeniyle tahliye edildi. Hakkari'de Türk güvenlik güçlerine teslim edilen ve sorgusunda çok sayıda eyleme katıldığını itiraf eden F.D. tutuklandı.
İran'da girdiği çatışmada yakalanarak, cezaevine konulan Argeş kod adlı F.D. koronavirüs salgını nedeniyle tahliye edildi. Ardından da Hakkari sınırında, Türk güvenlik güçlerine teslim edildi.
14 GÜN KARANTİNA SONRASI TESLİM ALINDI
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada tutulan terörist, 5 gün önce Van'dan gelen terörle mücadele ekiplerince teslim alındı.
İTİRAFLARDA BULUNDU
2015 ve 2016 yıllarında Başkale Kamışlı Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ve Başkale Eşmepınar Jandarma Karakolu'na yapılan silahlı saldırılar ile Başkale-Çamlık bölgesindeki mayınlı saldırıyla ilgili itiraflarda bulunan F.D., Van'ın Özalp ilçesi kırsalında bulunan karakola yapılan silahlı saldırı olayına katıldığını da söyledi.
TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI
Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen PKK'lı terörist F.D. tutuklanarak cezaevine konuldu.
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