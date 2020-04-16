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İran, koronavirüs nedeniyle tahliye ettiği PKK'lı teröristi Türkiye'ye teslim etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.04.2020 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020
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KORONA TERÖRİSTİ KURTARMADI! TÜRKİYE TESLİM ALDI

’da çatışmada yakalanarak tutuklanan 'lı terörist 'Argeş' kod adlı F.D., koronavirüs salgını nedeniyle tahliye edildi. 'de Türk güvenlik güçlerine teslim edilen ve sorgusunda çok sayıda eyleme katıldığını itiraf eden F.D. tutuklandı.

'da girdiği çatışmada yakalanarak, cezaevine konulan Argeş kod adlı F.D. koronavirüs salgını nedeniyle tahliye edildi. Ardından da sınırında, Türk güvenlik güçlerine teslim edildi.

14 GÜN KARANTİNA SONRASI TESLİM ALINDI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada tutulan terörist, 5 gün önce 'dan gelen terörle mücadele ekiplerince teslim alındı.

İTİRAFLARDA BULUNDU

2015 ve 2016 yıllarında Başkale Kamışlı Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ve Başkale Eşmepınar Jandarma Karakolu'na yapılan silahlı saldırılar ile Başkale-Çamlık bölgesindeki mayınlı saldırıyla ilgili itiraflarda bulunan F.D., Van'ın Özalp ilçesi kırsalında bulunan karakola yapılan silahlı saldırı olayına katıldığını da söyledi.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen 'lı terörist F.D. tutuklanarak cezaevine konuldu.

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 7 PKK-YPG'li öldürüldü SON DAKİKA: MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: FIRAT KALKANI VE BARIŞ PINARI BÖLGESİNDE 7 PKK-YPG'Lİ ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 10 PKK-YPG'li terörist öldürüldü SON DAKİKA: MSB: BARIŞ PINARI BÖLGESİNDE 10 PKK-YPG'Lİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

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