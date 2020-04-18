Alman basını "Büyük umut yeni ilaç iyileştiriyor" sözleriyle duyurdu. Almanya, Ebola virüsüne karşı üretilen ve koronavirüsün tedavisinde umut veren Remdevisir isimli ilacı konuşuyor. Münih'te yaşayan ve koronavirüse yakalanan 42 yaşındaki şahıs, Remdevisir ile birlikte 1 haftada sağlığına kavuştu. Alman basını olayı "Büyük umut. Yeni ilaç iyileştiriyor" sözleriyle duyurdu.

Ebolaya karşı üretilen ve koronavirüs tedavisinde de umut verici sonuçları gözlenen Remdevisir ilacıyla sağlığına kavuşan Almanya'daki hastalardan Curtis Warren Pucket yaşadıklarını anlattı. Pucket, "İlk uygulamadan sonra ateşim ertesi gün 38.8'e indi. Damar yoluyla enjeksiyon devam etti, dört gün sonra ateş ve öksürük tamamen gitti. Hayata döndüm. 7 Nisan'da hastaneden taburcu edildim" dedi.

ABD, Almanya ve Danimarka'da yapılan testler sonucunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde etkili olabileceği düşünülen Remdesivir ilacıyla ilgili umut verici haberler gelmeye devam ediyor.