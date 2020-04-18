18 Nisan 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Belçika'da coronavirüs vaka sayısı 37 bini geçti

Belçika'da coronavirüs vaka sayısı 37 bini geçti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.04.2020
ABONE OL
O ÜLKEDE ACI RAKAM!

'da yeni tip (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 1045 artarak bin 37 bin 183'e ulaştı. Ülke genelinde son 24 saatte 290 kişi hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin sayısı böylece 5 bin 453'e yükseldi

Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede 303 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 387 kişinin de taburcu edildiği bildirildi. Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının da 21 azalarak 1119'a gerilediği kaydedildi.

ÖLENLERİN SAYISI 5 BİNİ AŞTI

Kovid-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte 1045 artarak 37 bin 183'e çıktığı aktarılan açıklamada, 290 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı böylece 5 bin 453'e yükseldi. Hastanelerde, 2 bin 579, huzur evlerinde de 2 bin 772 kişi yaşamını yitirdi.

"TOPLUMUN BİR KESİMİNİ GÖZ ARDI ETMEDİK"

Belçika'da Fransızca yayın yapan Le Soir gazetesine konuşan Başbakan Sophie Wilmes, huzur evlerinde artan ölümlerin yol açtığı yoğun eleştirilere karşı toplumun hiçbir kesimini göz ardı etmediklerini savundu. Wilmes, uzun vadede tüm sürecin inceleneceğini ve sağlık sektörünü geliştirmek için gerekli adımların atılacağını belirtti.

Ülkesindeki "normalleşme" sürecinin adım adım gerçekleşeceğinin altını çizen Wilmes, durumun sürekli gözden geçirileceğini ve kötüleşme olması halinde tekrar tedbirlerin sıkılaştırılacağına vurgu yaptı. Belçika gelecek hafta tekrar toplanarak "normalleşme" sürecine ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

BAZI MAĞAZALAR AÇILIYOR

Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi'nin geçen hafta aldığı karar uyarınca, bahçe malzemeleri satan büyük dükkanlar ve bazı yapı marketler bugün kapılarını müşterilere açtı. Mağazalar önünde sıra oluşturmaya başlayan vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarıldı.

Diğer taraftan Belçika basınında, tecrit kurallarına uymayan 19 yaşında bir gencin 14'üncü kez ceza aldığı ve gelecek ay mahkemeye çıkarılacağı bildirildi. Belçika polisi, sosyal mesafe kurallarına uymayan kişilere ceza yazabiliyor. Başkent 'de evsizlere kapılarını açan otel sayısı 10'a yükselirken, yaklaşık bin evsizin de bu otellere yerleştirildiği bildirildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA