İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Korona virüsle mücadelede ABD ve Avrupa’dan daha başarılı olduk”
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD yaptırımları altında korona virüsle mücadele etmeye çalıştıklarını söyleyerek, ”Korona virüsle mücadelede ABD ve Avrupa ülkelerinden daha başarılı olduk” dedi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, korona virüsle mücadele toplantısında konuştu.
Cumartesi günü ülke genelinde bilinçli sosyal mesafe uygulamasını başlattıklarını ve düşük risk grubunda olan iş yerlerinin açıldığını belirten Ruhani, "Bu iş yerleri Sağlık Bakanlığı sistemine kayıt yapmak zorundalar. Sağlık Bakanlığının kendilerine verdiği kod ile tekrar iş yerlerini açabilirler. Bu şekilde iş yerleri daha kolay Sağlık Bakanlığı ile iletişim halinde olabilir" dedi.
Başkent Tahran'da bilinçli sosyal mesafe uygulamasının 18 Nisan'da başlayacağını kaydeden Ruhani, Tahranlılardan bu süreçte toplu taşıma araçlarını kullanmamalarını isteyerek, "Mümkün olduğunca toplu ulaşım araçları yerine kendi şahsi aracınızı veya
taksileri kullanın" ifadesini kullandı.
Ülkede korona virüse karşı mücadelede genel durumun devam etmesi halinde Ramazan ayında dini etkinliklerin yapılamayacağını belirten Ruhani, konu hakkındaki kesin kararı bir sonraki toplantıda alacaklarını ifade ederek, "Elbette ülkedeki genel durum bugünkü gibi olursa Ramazan ayında yapılan toplu ibadetler bu yıl korona virüs nedeniyle yapılamayacak" dedi.
İran'ın korona virüsle mücadelede ABD ve Avrupa ülkelerinden daha başarılı olduğunu söyleyen Ruhani, "Bunu dile getirmemizden rahatsız oluyorlar. Örneğin bazı Avrupa ülkelerinde ölüm oranının yüzde 22 olduğu görülmekte. Bu oran bizde sadece yüzde 7 ve Avrupa'ya göre çok düşük" şeklinde konuştu.
İran'ın diğer ülkelerden farklı olarak korona virüsle yaptırımlara rağmen mücadele etmeye çalıştığını söyleyen Ruhani, "Bizde olduğu gibi sizde de korona virüs var. Ancak biz korona virüsten daha kötü bir virüsle mücadele etmekteyiz ve o yaptırımlardır. Yaptırım virüsü ile mücadele ederken üzerine korona virüs eklendi" dedi.
İran'da son 24 saat içerisinde korona virüsü kaynaklı 125 can kaybının daha gerçekleştiği bildirilirken, ülke genelinde korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 357'ye, vaka sayısı ise 70 bin 29'a yükseldi.
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