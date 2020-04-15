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NATO'dan Türkiye'ye övgü! AB'den flaş karar: Askeri özel görev gücü kuruyorlar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.04.2020 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020
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NATO’DAN TÜRKİYE’YE ÖVGÜ VE AB’DEN ASKERİ GÜÇ KARARI

Genel Sekreteri , 'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede müttefiklere en çok yardım sağlayan ülkelerden biri olduğunu söyledi. Bir başka habere göre ise () üye ülkeleri arasında korona virüsle mücadele kapsamında bilgi paylaşımı için askeri özel bir görev gücü kuracağı bildirildi.

gazetesine açıklamalarda bulunan Stoltenberg, Kovid-19 ile mücadelede 'nin müttefik ülkelere yaptığı yardımlardan övgüyle bahsetti.

"TÜRKİYE MÜTTEFİKLERİNE YARDIM SAĞLIYOR"

Stoltenberg, "Türkiye müttefiklere en çok yardım sağlayan ülkelerden biri. Türkiye'den İngiltere'ye tıbbi malzeme ve kişisel koruma eşyası götüren ilk kez 'nun tek sefer numarasını kullandı. Bu mekanizmayı Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (Eurocontrol) ile geliştirdik ve ilk kez denendi." ifadelerini kullandı.

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NATO'ya henüz iki hafta önce üye olan 'ya da yardım ulaştırıldığını kaydeden Stoltenberg, ittifaka üyelik tarihinin bu anlamda önemli olmadığını vurguladı. Stoltenberg, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir ülkenin 1949'dan beri NATO üyesi olup olmadığı ya da iki haftadır olup olmadığı hiç fark etmez. Kuzey Makedonya, Türkiye, , Çek Cumhuriyeti, , Norveç, ve ABD'den yardım aldı. Bu elbette Kuzey Makedonya için değil, aynı zamanda tüm ittifak için de iyi. Virüs sınırlara bakmıyor. Bu yüzden, bu tehdide karşı birlikte mücadele etmemiz gerekiyor."

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AB, ASKERİ ÖZEL GÖREV GÜCÜ KURACAK

Bir başka habere göre ise () üye ülkeler arasında korona virüsle mücadele kapsamında bilgi paylaşımı için askeri özel bir görev gücü kuracak.

AB tarafından yapılan açıklamada, "Bu çalışma, AB üyesi ülkelerin Savunma Bakanlarının aldığı kararın somut uygulamasıdır" ifadeleri kullanıldı. AB tarafından konuya ilişkin olarak yayınlanan açıklamada, "Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell'in Avrupa Dış Eylem Servisini, sivil yetkililerin korona virüs pandemisi ile mücadeleye yardımcı olmak için ulusal askeri yardım hakkında bilgi alışverişini desteklemek ve kolaylaştırmak için özel bir görev gücü kurmakla görevlendirdi. Bu görev gücünün korona virüsle mücadele sürecine özel ve geçici mahiyette olacak. Görev gücü, AB askeri personeli uzmanlarını ve diğer hizmetleri gerektiği gibi bir araya getirecek. Öncelikle üye devletlerin iç bir platform aracılığıyla korona virüs pandemisine yanıt olarak istekleri, en iyi uygulamaları ve diğer ilgili bilgileri paylaşmaları için merkezi bir nokta sağlayacaktı. Son haftalarda, üye devletlerin silahlı kuvvetleri arasında karşılıklı destek konusunda çok sayıda olumlu örnek olmuştur. Askeri uçakları, yurt dışında kalan bazı Avrupa Birliği vatandaşlarının ülkelerine geri gönderilmesine yardımcı oldu. Ayrıca tıbbi malzeme tedarik ettiler ve hastaları bir ülkeden diğerine tedavi için taşıdılar" denildi.

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GÖREV GÜCÜ 'STRATEJİK İLETİŞİM' GÖREVİ DE YAPACAK

AB'nin açıklamasında yeni askeri görev gücünün istihbarat paylaşımı alanında da faaliyetler yapacağı bildirilirken, "Görev gücü ayrıca, AB üye devletleri silahlı kuvvetlerinin pandeminin etkilerini ele alma konusundaki katkıları etrafında stratejik iletişim çabalarını ve geleceğini güçlendirecek" denildi.

Açıklamanın sonunda NATO ile işbirliğine atıf yapılarak,, "Üye devletlerin hizmetinde görev yapacak görev gücü, Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi'ne (ERCC) gerektiğinde üye devletlerin askeri varlıklarının Avrupa'da sivil koruma bağlamında kullanılması konusunda destek sağlayabilir. Aynı zamanda NATO ile yakın işbirliği içinde olacak, tam bir tamamlayıcılık, karşılıklı güçlendirme ve tekrarlardan kaçınmayı sağlayacaktır' ifadelerine yer verildi.

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