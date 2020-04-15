15 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Donald Trump'tan corona virüs açıklaması! Tarih verdi

Son dakika: Donald Trump'tan corona virüs açıklaması! Tarih verdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.04.2020 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020
ABONE OL
TRUMP'TAN CORONA AÇIKLAMASI! TARİH VERDİ

Korona virüs ile çok çetin bir mücadele veren ve 26 binden fazla can kaybı yaşayan 'de safında tehlike çanları çalıyor. ABD Başkanı 'tan ülke ekonomisi için yeni bir daha açıklama geldi. Trump, pandemisine karşı yürüttükleri mücadeleyi yakında kazandıktan sonra, ABD piyasalarının rekor yüksek düzeylere yükseleceğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da düzenlenen,"Coronavirüs Görev Gücü" basın toplantısında konuşan , pandemisi başlamadan önce, ekonomisinin dünyanın bugüne kadar gördüğü en iyi olduğuna ilişkin görüşünü yineledi ve enfeksiyonun yayılmasının durdurulmasının ardından ekonominin hızla toparlanacağını savundu.

EKONOMİ PİYASASI İÇİN TARİH VERDİ

Trump, basın toplantısından önce yaptığı bir açıklamada da, ABD'de ekonominin, diğer ülkeler daha çok zamana ihtiyaç duyarken, yakın zamanda, "hatta 1 Mayıs'tan da önce" açılabileceğini ileri sürdü.

TRUMP'A "DSÖ" ELEŞTİRİSİ

Bir başka açıklamasında da, "Yönetimime Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) mali desteğin durdurulması talimatı veriyorum" diyen Trump'a, başta Avrupa Birliği olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden tepkiler yükseliyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA