Son dakika: Donald Trump'tan corona virüs açıklaması! Tarih verdi
Korona virüs ile çok çetin bir mücadele veren ve 26 binden fazla can kaybı yaşayan ABD'de ekonomi safında tehlike çanları çalıyor. ABD Başkanı Donald Trump'tan ülke ekonomisi için yeni bir daha açıklama geldi. Trump, Covid-19 pandemisine karşı yürüttükleri mücadeleyi yakında kazandıktan sonra, ABD piyasalarının rekor yüksek düzeylere yükseleceğini söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da düzenlenen,"Coronavirüs Görev Gücü" basın toplantısında konuşan Donald Trump, Covid-19 pandemisi başlamadan önce, ABD ekonomisinin dünyanın bugüne kadar gördüğü en iyi ekonomi olduğuna ilişkin görüşünü yineledi ve enfeksiyonun yayılmasının durdurulmasının ardından ekonominin hızla toparlanacağını savundu.EKONOMİ PİYASASI İÇİN TARİH VERDİ
Trump, basın toplantısından önce yaptığı bir açıklamada da, ABD'de ekonominin, diğer ülkeler daha çok zamana ihtiyaç duyarken, yakın zamanda, "hatta 1 Mayıs'tan da önce" açılabileceğini ileri sürdü.
TRUMP'A "DSÖ" ELEŞTİRİSİ
Bir başka açıklamasında da, "Yönetimime Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) mali desteğin durdurulması talimatı veriyorum" diyen Trump'a, başta Avrupa Birliği olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden tepkiler yükseliyor.
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