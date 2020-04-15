ABD’li heyetin Vuhan’daki laboratuvarı gezerek Çin’i uyardığı iddia edildi
ABD ile Çin, küresel ölçekte büyük toplumsal ve ekonomik hasara yol açan salgına karşı ortak mücadele etmek yerine virüsün kaynağına ilişkin karşılıklı suçlamalara devam ediyor. ABD medyası, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2018’de, Vuhan’da yarasalar gibi hayvanlarda koronavirüs çalışmaları yapan laboratuvarın özensiz güvenlik önlemleri olduğu ve ‘SARS benzeri yeni bir salgına’ neden olma potansiyeline sahip olduğu konusunda uyarıda bulunduğunu yazdı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde binlerce insan yaşamını yitirirken, ABD ve Çin'in küresel salgın üzerinden gelişen polemiği giderek derinleşiyor. ABD basınında çıkan habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2018'de, Vuhan'da yarasalar gibi hayvanlarda koronavirüs çalışmaları yapan laboratuvarda yeterli güvenlik tedbirlerinin alınmadığı ve SARS benzeri yeni bir salgına neden olma potansiyeline sahip olduğu konusunda uyarıda bulunduğunu yazdı.
"ABD'Lİ YETKİLİLER VUHAN'DAKİ ENSTİTÜYÜ 2018'DE ZİYARET ETTİ"
Haberde, Vuhan Başkonsolosu Jamison Fouss ve Pekin Büyükelçiliği Çevre, Bilim, Teknoloji ve Sağlık Danışmanı Rick Switzer tarafından liderlik edilen bir ABD heyetinin Vuhan seviye dört biyogüvenlik laboratuvarını Ocak'tan Mart 2018'e kadar birçok kez ziyaret ettiğini yazdı.
LABORATUVARDAKİ PERSONEL BİLGİLERİ GİZLİ DOSYADA
Ayrıca haberde ABD'li heyetin laboratuvarın güvenlik önlemlerini artırmasına yardımcı olmak için yardım isteyen 2 'hassas fakat gizli olmayan' dosyayı Washington'a geri gönderdiği ifadelerine yer verildi. ABD medyasının aktardığı haberde, 19 Ocak 2018 tarihli gizli ibareli dosyada ABD'li heyetin Vuhan Viroloji Enstitüsü laboratuvarındaki bilim insanları ile görüşmesinde enstütüde eğitilmiş teknisyen ve araştırmacı eksikliği bulunduğu notunun düşüldüğü belirtildi.
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